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      ОЛЕГ СЕНЦОВ ПРОТЕСТИ У ТБІЛІСІ МИКОЛА КУЛЕБА ВІЙНА НА ДОНБАСІ

      Бойовики з мінометів обстріляли українські позиції

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      За добу 26 листопада бойовики 12 разів обстріляли позиції ЗСУ на Донбасі / prm.ua

      Протягом доби 26 листопада підконтрольні Росії бойовики 12 разів обстріляли позиції українських військових на Донбасі. На щастя, наші бійці не зазнали втрат.

      У своїх обстрілах окупанти використовували міномети калібру 82 мм, озброєння БМП, гранатомети різних систем та стрілецьку зброю, включно з великокаліберними кулеметами, повідомляє штаб ООС.

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      Зокрема, ворог 5 разів стріляв у районі дії оперативно-тактичного угруповання "Північ":

      • неподалік Луганського та двічі біля Кримського – з мінометів калібру 82 мм, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї;
      • поблизу Новотошківського – з мінометів калібру 82 мм, гармат БМП-1, автоматичних гранатометів, РПГ та стрілецької зброї;
      • біля Троїцького – зі станкових протитанкових гранатометів.

      Крім того, окупанти здійснили 7 обстрілів у зоні відповідальності угруповання "Схід":

      • чотири рази неподалік Старогнатівки – з автоматичних гранатометів, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї;
      • двічі поблизу Широкиного - зі станкових протитанкових гранатометів та великокаліберних кулеметів;
      • біля Березового – з підствольних гранатометів та стрілецької зброї.

      Окупаційні війська трохи притихли лише у ніч на 27 листопада – станом на 7 ранку обстрілів не зафіксовано.

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      сьогодні
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      Автор: Василь Денисюк
      Теги: Новини України Війна на Донбасі Проросійські бойовики Україна – Росія
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