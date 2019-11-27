Бойовики з мінометів обстріляли українські позиції

Протягом доби 26 листопада підконтрольні Росії бойовики 12 разів обстріляли позиції українських військових на Донбасі. На щастя, наші бійці не зазнали втрат.

У своїх обстрілах окупанти використовували міномети калібру 82 мм, озброєння БМП, гранатомети різних систем та стрілецьку зброю, включно з великокаліберними кулеметами, повідомляє штаб ООС.

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Зокрема, ворог 5 разів стріляв у районі дії оперативно-тактичного угруповання "Північ":

неподалік Луганського та двічі біля Кримського – з мінометів калібру 82 мм, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї;

поблизу Новотошківського – з мінометів калібру 82 мм, гармат БМП-1, автоматичних гранатометів, РПГ та стрілецької зброї;

біля Троїцького – зі станкових протитанкових гранатометів.

Крім того, окупанти здійснили 7 обстрілів у зоні відповідальності угруповання "Схід":

чотири рази неподалік Старогнатівки – з автоматичних гранатометів, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї;

двічі поблизу Широкиного - зі станкових протитанкових гранатометів та великокаліберних кулеметів;

біля Березового – з підствольних гранатометів та стрілецької зброї.

Окупаційні війська трохи притихли лише у ніч на 27 листопада – станом на 7 ранку обстрілів не зафіксовано.