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22:30, 29 июня
Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины

Боевики изменили тактику ведения обстрелов, – военный эксперт

242 Читати новину українською
Украинская армия понесла потери
Украинская армия понесла потери / Фото из открытых источников

Сил и средств для расширения зоны боевых действий или наступления у России нет. Но пророссийские боевики изменили тактику ведения боевых действий.

Такое мнение 24 канала высказал военный эксперт Олег Жданов.

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По словам военного, любые наступательные действия России будут расценены, как открытая война против Украины. Как замечает Жданов, в "зеленых человечков" на Западе не поверят, а официальную войну на европейском континенте никто не потерпит – в первую очередь Германия. В Берлине не могут официально признать аннексию Крыма и снять санкции с РФ из-за проблем с Баварией, которую можно назвать отдельным "королевством" в Германии. Если Германия признает Крым российским, говорит эксперт, то завтра Бавария объявит о независимости.

Вряд ли Путин готов вступить в конфронтацию с ЕС. А вот усилить боевые действия с целью показать, что мы не можем договориться с "трактористами" Донбасса, Россия может. Это продолжение шантажа, чтобы надавить на нас и показать – если мы хотим прятать героев, – будем прятать, пока не сядем за стол переговоров с оккупационной властью ОРДЛО,
– отмечает Жданов.

При этом военный эксперт отмечает: пророссийские боевики изменили тактику. Ранее коллаборационисты шли на открытые боестолкновения, а сейчас выкатывают запрещенные "Минском-2" батареи дальнобойной артиллерии крупного калибра и с дистанции 5-10 километров ведут обстрел украинских позиций. При этом над нашими позициями "вешают" беспилотник, который корректирует огонь.

"Вражеские снаряды калибра 152 мм могут сделать воронку размером с грузовик. То есть блиндажи и окопы, которые мы строим на наших позициях, не спасают украинских бойцов. Поэтому такие большие потери на фронте. ВСУ, чтобы подавить эти обстрелы, должны применить такую ​​же артиллерию. А это запрещено минскими договоренностями и мирным планом. И наши военные остаются на передовой линии с автоматом и ловят снаряды противника", – подчеркнул Олег Жданов.

Напомним, 28 июня, в День Конституции, боевики убили 3 украинских военных на Донбассе. Серьезный бой между украинскими военными и пророссийскими боевиками произошел возле населенного пункта Пивденне.

Теги: Новости Украины Операция Объединенных сил Владимир Путин Украина – Россия Новости политики
Источник: 24 Канал
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