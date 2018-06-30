Бойовики змінили тактику ведення обстрілів, – військовий експерт

Сил і засобів для розширення зони бойових дій або наступу в Росії немає. Але проросійські бойовики змінили тактику ведення бойових дій.

Таку думку 24 каналу висловив військовий експерт Олег Жданов.

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За словами військового, будь-які наступальні дії Росії будуть розцінено, як відкрита війна проти України. Як зауважує Жданов, у "зелених чоловічків" на Заході не повірять, а офіційну війну на європейському континенті ніхто не потерпить – в першу чергу Німеччина. У Берліні не можуть офіційно визнати анексію Криму та зняти санкції з РФ через проблеми з Баварією, яку можна назвати окремим "королівством" у Німеччині. Якщо Німеччина визнає Крим російським, говорить експерт, то завтра Баварія оголосить про незалежність.

Навряд чи Путін є готовим вступити у конфронтацію з ЄС. А ось посилити бойові дії з метою показати, що ми не можемо домовитися з "трактористами" Донбасу, Росія може. Це продовження шантажу, щоб натиснути на нас і показати – якщо ми хочемо ховати героїв, – будемо ховати, поки не сядемо за стіл переговорів з окупаційною владою ОРДЛО,

– зазначає Жданов.

При цьому військовий експерт наголошує: проросійські бойовики змінили тактику. Раніше колаборанти йшли на відкриті бойові зіткнення, а зараз викочують заборонені "Мінськом-2" батареї далекобійної артилерії великого калібру та з дистанції 5-10 кілометрів ведуть обстріл українських позицій. При цьому над нашими позиціями "вішають" безпілотник, який коригує вогонь.

"Ворожі снаряди калібру 152 мм можуть зробити воронку розміром з вантажівку. Тобто бліндажі та окопи, які ми будуємо на наших позиціях, не рятують українських бійців. Тому такі великі втрати на фронті. ЗСУ, щоб придушити ці обстріли, повинні застосувати таку саму артилерію. А це заборонено мінськими домовленостями і мирним планом. І наші військові залишаються на передовій лінії з автоматом і ловлять снаряди противника", – підкреслив Олег Жданов.

Нагадаємо, 28 червня, у День Конституції, бойовики вбили 3 українських військових на Донбасі. Серйозний бій між українськими військовими та проросійськими бойовиками відбувся поблизу населеного пункту Південне.