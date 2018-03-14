Боевики "ЛДНР" приведены в повышенную степень боевой готовности: известна причина

Боевики "ЛНР" и "ДНР" приведены в повышенную степень боевой готовности. Такие меры установлены на период проведения выборов президента России.

Об этом на своей странице в Facebook написал украинский нардеп и руководитель группы "Информационное сопротивление" Дмитрий Тимчук.

"На период подготовки и проведения выборов президента РФ (18 марта) части и подразделения "1 АК ДНР" и "2 АК ЛНР" с 10 марта приведены в повышенную степень боевой готовности, а личный состав переведен на казарменное положение", – говорится в сообщении Тимчука.

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Он отметил, что соответствующую директиву на имя командующих 1 и 2 армейских корпусов оперативной группировки российских оккупационных войск в Донбассе направил Генштаб вооруженных сил России.

Тимчук также добавил, что все мероприятия, которые проводятся командованием 1 и 2 армейских корпусов, находятся на жестком контроле руководства Генштаба вооруженных сил России.