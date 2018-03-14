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Бойовики "ЛДНР" приведені в підвищену ступінь бойової готовності: відома причина

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Бойовики
Бойовики "ЛДНР" / Ілюстративне фото

Бойовики "ЛНР" та "ДНР" приведені в підвищену ступінь бойової готовності. Такі заходи встановлені на період проведення виборів президента Росії.

Про це на своїй сторінці у Facebook написав український нардеп та керівник групи "Інформаційний спротив" Дмитро Тимчук.

"На період підготовки та проведення виборів президента РФ (18 березня) частини і підрозділи "1 АК ДНР" і "2 АК ЛНР" з 10 березня приведені в підвищену ступінь бойової готовності, а особовий склад переведений на казармений стан", – мовиться у повідомленні Тимчука.

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Він зазначив, що відповідну директиву на ім'я командувачів 1 і 2 армійських корпусів оперативного угруповання російських окупаційних військ на Донбасі скерував Генштаб збройних сил Росії.

Тимчук також додав, що всі заходи, які проводяться командуванням 1 і 2 армійських корпусів, перебувають на жорсткому контролі керівництва Генштабу збройних сил Росії.

Теги: Новини України Війна на Донбасі Новини Росії Вибори в Росії 2018
Джерело: 24 Канал
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