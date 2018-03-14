Бойовики "ЛДНР" приведені в підвищену ступінь бойової готовності: відома причина

Бойовики "ЛНР" та "ДНР" приведені в підвищену ступінь бойової готовності. Такі заходи встановлені на період проведення виборів президента Росії.

Про це на своїй сторінці у Facebook написав український нардеп та керівник групи "Інформаційний спротив" Дмитро Тимчук.

"На період підготовки та проведення виборів президента РФ (18 березня) частини і підрозділи "1 АК ДНР" і "2 АК ЛНР" з 10 березня приведені в підвищену ступінь бойової готовності, а особовий склад переведений на казармений стан", – мовиться у повідомленні Тимчука.

Читайте також: Росія готується зірвати міжнародну місію миротворців на Донбасі, – розвідка

Він зазначив, що відповідну директиву на ім'я командувачів 1 і 2 армійських корпусів оперативного угруповання російських окупаційних військ на Донбасі скерував Генштаб збройних сил Росії.

Тимчук також додав, що всі заходи, які проводяться командуванням 1 і 2 армійських корпусів, перебувають на жорсткому контролі керівництва Генштабу збройних сил Росії.