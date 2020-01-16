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      Боевики минируют территории возле позиций украинских военных на Донбассе

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      Боевики минируют минами ПОМ-2 територии у позиций сил ООС / ok.ru

      Пророссийские боевики дистанционно минируют местность в районах, прилегающих к позициям подразделений Объединенных сил между Ореховым и Золотым-5. Это противоречит минским соглашениям.

      Минирование оккупанты проводят противопехотными минами ПОМ-2, которые имеют период самоликвидации от 4 до 100 часов (в среднем 23-24 часа), сообщили в штабе ООС.

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      Для доставки мины боевики используют гранатомет РПГ-7 с переработанной гранатой ПГ-7. Радиус сплошного поражения – до 16 метров.

      Такая мина срабатывает в момент, когда человек заденет одну из четырех тонких капроновых нитей длиной до 10 метров каждая. Существуют модификации мины также и без самоликвидации.

      Местных жителей призвали быть бдительными при передвижении в районе проведения ООС.

      мапа окупованого Донбасу території ОРДЛО карта
      Карта оккупированных территорий Донбасса / Инфографика 24 канала

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      Автор: Ирина Кошанская
      Теги: Новости Украины Война на Донбассе Оккупированные территории Пророссийские боевики Оружие Операция Объединенных сил
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