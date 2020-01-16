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      Бойовики мінують території біля позицій українських військових на Донбасі

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      Бойовики мінують мінами ПОМ-2 території біля позицій сил ООС / ok.ru

      Проросійські бойовики дистанційно мінують місцевість у районах, прилеглих до позицій підрозділів Об'єднаних сил між Оріховим та Золотим-5. Це суперечить мінським угодам.

      Мінування окупанти проводять протипіхотними мінами ПОМ-2, які мають період самоліквідації від 4 до 100 годин (в середньому 23-24 години), повідомили у штабі ООС.

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      Для доставки міни бойовики використовують гранатомет РПГ-7 з переробленою гранатою ПГ-7. Радіус суцільного ураження – до 16 метрів.

      Така міна спрацьовує у момент, коли людина зачепить одну із чотирьох тонких капронових ниток завдовжки до 10 метрів кожна. Існують модифікації міни також і без самоліквідації.

      Місцевих мешканців закликали біти пильними при пересуванні в районі проведення ООС.

      мапа окупованого Донбасу території ОРДЛО карта
      Мапа окупованих територій Донбасу / Інфографіка 24 каналу

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      Автор: Ірина Кошанська
      Теги: Новини України Війна на Донбасі Зброя Проросійські бойовики Операція Об'єднаних сил Окуповані території
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