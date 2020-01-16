Бойовики мінують території біля позицій українських військових на Донбасі
Проросійські бойовики дистанційно мінують місцевість у районах, прилеглих до позицій підрозділів Об'єднаних сил між Оріховим та Золотим-5. Це суперечить мінським угодам.
Мінування окупанти проводять протипіхотними мінами ПОМ-2, які мають період самоліквідації від 4 до 100 годин (в середньому 23-24 години), повідомили у штабі ООС.
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Для доставки міни бойовики використовують гранатомет РПГ-7 з переробленою гранатою ПГ-7. Радіус суцільного ураження – до 16 метрів.
Така міна спрацьовує у момент, коли людина зачепить одну із чотирьох тонких капронових ниток завдовжки до 10 метрів кожна. Існують модифікації міни також і без самоліквідації.
Місцевих мешканців закликали біти пильними при пересуванні в районі проведення ООС.