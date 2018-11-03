Боевики на Донбассе осуществили огневой налет на украинских военных из запрещенных минометов

В течение пятницы, 2 ноября, пророссийские боевики 22 раза обстреляли позиции бойцов Операции Объединенных сил на Донбассе. При этом враг 1 раз применил запрещенное минскими соглашениями вооружение.

Об этом сообщает пресс-центр ООС.

Во время боевых действий украинские военные не понесли потерь и ранений. В то же время, по данным украинской разведки, был ранен 1 боевик российских оккупационных войск.

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В течение суток оккупанты вели прицельный огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Под вражеские обстрелы попали Станица Луганская, Авдеевка, Пески, Марьинка, Красногоровка, Богдановка, Строгнатовка, Павлополь, Гнутово, Водяное, Лебединское и Широкино.

Относительно применения запрещенного оружия, то пророссийские боевики совершили огневой налет с применением минометов калибра 82 миллиметра на опорный пункт украинских войск вблизи Павлополя.

Очередная провокация зафиксирована на участке разведения сторон в Станице Луганской. Российские оккупационные силы прицельно обстреляли позиции бойцов ООС из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

От начала суток субботы, 3 ноября, пророссийские боевики из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия вели прицельный огонь неподалеку Широкино.