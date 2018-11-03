10:00
3 нояб 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Смотри онлайн онлайн
      рус
      САНКЦИИ РОССИИ ПРОТИВ УКРАИНЫ АНГЕЛА МЕРКЕЛЬ ТАРИФЫ НА ГАЗ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Путинский бункер для террористов. В РФ запретили рэп-батлы
      Вєсті Кремля
      21:51, 1 ноября
      Вести.UA. Фиаско Гриценко. 322 высокопоставленных чиновника попали в немилость Путина
      Вєсті.UA
      19:22, 1 ноября
      Новые схемы черных регистраторов, или Как отжать квартиру нардепа
      ЦРУ
      09:00, 2 ноября
      Українці в очікуванні: про що мовчить Порошенко
      Підсумки дна
      19:00, 12 октября
      Вспомнить Все. первые ЭВМ
      Згадати все
      23:00, 30 октября
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      САНКЦИИ РОССИИ ПРОТИВ УКРАИНЫ АНГЕЛА МЕРКЕЛЬ ТАРИФЫ НА ГАЗ

      Боевики на Донбассе осуществили огневой налет на украинских военных из запрещенных минометов

      149 Читати новину українською
      Ситуация на Донбассе: боевики применили запрещенные минометы
      Ситуация на Донбассе: боевики применили запрещенные минометы / Иллюстративное фото

      В течение пятницы, 2 ноября, пророссийские боевики 22 раза обстреляли позиции бойцов Операции Объединенных сил на Донбассе. При этом враг 1 раз применил запрещенное минскими соглашениями вооружение.

      Об этом сообщает пресс-центр ООС.

      Во время боевых действий украинские военные не понесли потерь и ранений. В то же время, по данным украинской разведки, был ранен 1 боевик российских оккупационных войск.

      Читайте также: "Сработали четко": обнародованы впечатляющие кадры сокрушительного удара ВСУ по позициям боевиков

      В течение суток оккупанты вели прицельный огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Под вражеские обстрелы попали Станица Луганская, Авдеевка, Пески, Марьинка, Красногоровка, Богдановка, Строгнатовка, Павлополь, Гнутово, Водяное, Лебединское и Широкино.

      Относительно применения запрещенного оружия, то пророссийские боевики совершили огневой налет с применением минометов калибра 82 миллиметра на опорный пункт украинских войск вблизи Павлополя.

      Очередная провокация зафиксирована на участке разведения сторон в Станице Луганской. Российские оккупационные силы прицельно обстреляли позиции бойцов ООС из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

      От начала суток субботы, 3 ноября, пророссийские боевики из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия вели прицельный огонь неподалеку Широкино.

      Теги: Новости Украины Война на Донбассе Операция Объединенных сил
      Источник: 24 канал
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Кто и зачем "душит" бизнес в Киеве?
      сегодня , 08:40 Кто и зачем "душит" бизнес в Киеве?
      Блог Соцмережі
      Чьи действия копировал подрывник-смертник в Архангельске
      сегодня , 03:53 Чьи действия копировал подрывник-смертник в Архангельске
      Блог Медіа
      Чому за афери суддю-багатія Ємельянова судить Австрія, а не Україна
      2 ноября , 23:00 Чому за афери суддю-багатія Ємельянова судить Австрія, а не Україна
      Сергій Лещенко
      Прорыв в онкологии: что известно о новом мощном оружии против злокачественных опухолей
      2 ноября , 22:11 Прорыв в онкологии: что известно о новом мощном оружии против злокачественных опухолей
      Катерина Петренко
      Путін "б'ється в агонії", або Чому Україна та її церква на правильному шляху
      2 ноября , 22:00 Путін "б'ється в агонії", або Чому Україна та її церква на правильному шляху
      Блог Медіа
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук