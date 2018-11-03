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      Бойовики на Донбасі здійснили вогневий наліт на українських військових із заборонених мінометів

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      Ситуація на Донбасі: бойовики застосували заборонені міномети
      Ситуація на Донбасі: бойовики застосували заборонені міномети / Ілюстративне фото

      Протягом п’ятниці, 2 листопада, проросійські бойовики 22 рази обстріляли позиції бійців Операції Об’єднаних сил на Донбасі. При цьому ворог 1 раз застосував заборонене мінськими угодами озброєння.

      Про це повідомляє прес-центр ООС.

      Під час бойових дій українські військові не зазнали втрат і поранень. Водночас, за даними української розвідки, було поранено 1 бойовика російських окупаційних військ.

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      Протягом доби окупанти вели прицільний вогонь із гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. Під ворожі обстріли потрапили Станиця Луганська, Авдіївка, Піски, Мар'їнка, Красногорівка, Богданівка, Строгнатівка, Павлопіль, Гнутове, Водяне, Лебединське та Широкине.

      Щодо застосування забороненої зброї, то проросійські бойовики здійснили вогневий наліт із застосуванням мінометів калібру 82 міліметри на опорний пункт українських військ поблизу Павлополя.

      Чергову провокацію зафіксовано на ділянці розведення сторін у Станиці Луганській. Російські окупаційні сили прицільно обстріляли позиції бійців ООС з гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

      Від початку доби суботи, 3 листопада, проросійські бойовики із великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї вели прицільний вогонь неподалік Широкиного.

      Теги: Новини України Війна на Донбасі Операція Об'єднаних сил
      Джерело: 24 канал
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