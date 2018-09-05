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Боевики на Донбассе понесли огромные потери в 2018 году: статистика впечатляет

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Обнародована статистика потерь боевиков на Донбассе за 2018 год
Обнародована статистика потерь боевиков на Донбассе за 2018 год / "Новая газета"

Легендарный офицер Вооруженных Сил с позывным "Штирлиц" Анатолий Штефан выложил статистику потерь пророссийских наемников на Донбассе за восемь месяцев 2018 года.

Соответствующее сообщение появилось на его странице в Facebook.

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"Эта цифра может отличаться в связи с постоянным сокрытием лидерами боевиков и российскими военными потерь. Кураторы из РФ приказывают систематически занижать официальное количество погибших и раненых из-за низкого так называемого призыва на "военную службу по контракту" и нежеланием в последнее время защищать так называемые границы республики", – заметил воин.

По его словам, большинство оккупантов, которые принимали участие в боевых действиях в течение первых лет войны уже разочаровывались идеями "русского мира" и так называемой новороссии, потому увольняются из подразделений российско-оккупационных войск.

Статистика потерь боевиков от начала 2018 года
Месяц "200" (убитые) "300" (ранены)
Январь 47 74
Февраль 66 71
Март 42 79
Апрель 117 190
Май 110 149
Июнь 86 47
Июль 31 68
Август 68 116
В общем 567 894

Напомним, по данным разведки, на протяжении 2014-го, который был первым годом войны, российские военные в боевых действиях на Донбассе потеряли убитыми около 1 тысячи 700 человек.

Теги: Новости России Война на Донбассе Новости Украины Жертвы
Источник: 24 канал
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