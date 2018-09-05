Боевики на Донбассе понесли огромные потери в 2018 году: статистика впечатляет

Легендарный офицер Вооруженных Сил с позывным "Штирлиц" Анатолий Штефан выложил статистику потерь пророссийских наемников на Донбассе за восемь месяцев 2018 года.

Соответствующее сообщение появилось на его странице в Facebook.

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"Эта цифра может отличаться в связи с постоянным сокрытием лидерами боевиков и российскими военными потерь. Кураторы из РФ приказывают систематически занижать официальное количество погибших и раненых из-за низкого так называемого призыва на "военную службу по контракту" и нежеланием в последнее время защищать так называемые границы республики", – заметил воин.

По его словам, большинство оккупантов, которые принимали участие в боевых действиях в течение первых лет войны уже разочаровывались идеями "русского мира" и так называемой новороссии, потому увольняются из подразделений российско-оккупационных войск.

Статистика потерь боевиков от начала 2018 года Месяц "200" (убитые) "300" (ранены) Январь 47 74 Февраль 66 71 Март 42 79 Апрель 117 190 Май 110 149 Июнь 86 47 Июль 31 68 Август 68 116 В общем 567 894

Напомним, по данным разведки, на протяжении 2014-го, который был первым годом войны, российские военные в боевых действиях на Донбассе потеряли убитыми около 1 тысячи 700 человек.