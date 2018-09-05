Боевики на Донбассе понесли огромные потери в 2018 году: статистика впечатляет
Легендарный офицер Вооруженных Сил с позывным "Штирлиц" Анатолий Штефан выложил статистику потерь пророссийских наемников на Донбассе за восемь месяцев 2018 года.
Соответствующее сообщение появилось на его странице в Facebook.
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"Эта цифра может отличаться в связи с постоянным сокрытием лидерами боевиков и российскими военными потерь. Кураторы из РФ приказывают систематически занижать официальное количество погибших и раненых из-за низкого так называемого призыва на "военную службу по контракту" и нежеланием в последнее время защищать так называемые границы республики", – заметил воин.
По его словам, большинство оккупантов, которые принимали участие в боевых действиях в течение первых лет войны уже разочаровывались идеями "русского мира" и так называемой новороссии, потому увольняются из подразделений российско-оккупационных войск.
|Месяц
|"200" (убитые)
|"300" (ранены)
|Январь
|47
|74
|Февраль
|66
|71
|Март
|42
|79
|Апрель
|117
|190
|Май
|110
|149
|Июнь
|86
|47
|Июль
|31
|68
|Август
|68
|116
|В общем
|567
|894
Напомним, по данным разведки, на протяжении 2014-го, который был первым годом войны, российские военные в боевых действиях на Донбассе потеряли убитыми около 1 тысячи 700 человек.