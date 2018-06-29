Боевики за подлую провокацию против флага Украины заплатили жизнью

Накануне, когда в Украине отмечали День Конституции, боевики на Донбассе пытались снять флаг Украины на одной из украинских позиций, и получили очень сильный ответ, что завершился для них летальными последствиями.

Об этом сообщил офицер Вооруженных Сил с позывным "Штирлиц" Анатолий Штефан на своей странице в Facebook.

Читайте также: В Донецке в День Конституции вывесили украинский флаг

"На День Конституции Украины боевики под прикрытием огневых средств своих оккупационных войск решили сделать провокацию и снять государственный флаг Украины на одной из позиций в районе Авдеевки", – подчеркивает военный.

По его словам, с этим не захотели мириться украинские воины, которые дали адекватный отпор оккупантам.

"Плотным и точным огнем в ответ двух оккупантов уничтожили воины 37 отдельного мотопехотного батальона 56 отдельной механизированной бригады. Уже прошла эвакуация тел этих оккупантов на подконтрольную территорию. Вскоре тела погибших боевиков будут переданы вражеской стороне", – констатировал Штефан.

Напомним, в течение суток 28 июня всего было уничтожено 9 боевиков российских оккупационных войск и еще 8 ранены.