23:13
29 июнь 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
20°C
27°C 20°C
  • суббота
    21°C 17°C
  • воскресенье
    16°C 12°C
  • понедельник
    17°C 10°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Сливки. Наркозвезда Мундиаля Марадона. Религия "Роскосмоса"
Вєсті Кремля
19:58, сегодня
Вести.UA. Жир. Зависимость Порошенко. Китайская грамота Луценко
Вєсті.UA
18:36, сегодня
Хто забудовує територію національного парку елітними будинками
ЦРУ
09:00, 27 июня
"Хоч шалену бджілку": чому Порошенко мав повне право призначити Жебрівського аудитором НАБУ
Підсумки дна
11:00, 28 июня
Вспомнить Все. ПТУ и ПТУшники
Згадати все
22:30, сегодня
Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины

Боевики за подлую провокацию против флага Украины заплатили жизнью

243 Читати новину українською
Оккупанты заплатили смертью за посягательство на флаг Украины
Оккупанты заплатили смертью за посягательство на флаг Украины / Соцсети

Накануне, когда в Украине отмечали День Конституции, боевики на Донбассе пытались снять флаг Украины на одной из украинских позиций, и получили очень сильный ответ, что завершился для них летальными последствиями.

Об этом сообщил офицер Вооруженных Сил с позывным "Штирлиц" Анатолий Штефан на своей странице в Facebook.

Читайте также: В Донецке в День Конституции вывесили украинский флаг

"На День Конституции Украины боевики под прикрытием огневых средств своих оккупационных войск решили сделать провокацию и снять государственный флаг Украины на одной из позиций в районе Авдеевки", – подчеркивает военный.

По его словам, с этим не захотели мириться украинские воины, которые дали адекватный отпор оккупантам.

"Плотным и точным огнем в ответ двух оккупантов уничтожили воины 37 отдельного мотопехотного батальона 56 отдельной механизированной бригады. Уже прошла эвакуация тел этих оккупантов на подконтрольную территорию. Вскоре тела погибших боевиков будут переданы вражеской стороне", – констатировал Штефан.

Напомним, в течение суток 28 июня всего было уничтожено 9 боевиков российских оккупационных войск и еще 8 ранены.

Теги: Жертвы Новости Украины Авдеевка Война на Донбассе
Источник: 24 канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Главные новости 29 июня: продолжение истории с пленными и санкции против России
сегодня, 22:14 Главные новости 29 июня: продолжение истории с пленными и санкции против России
152
США хочет вернуть Россию в G7?
сегодня, 22:01 США хочет вернуть Россию в G7?
Блог Соцмережі 327
"Мед и деготь": каким является творческое завещание режиссера и путешественника Леонида Кантера
сегодня, 20:01 "Мед и деготь": каким является творческое завещание режиссера и путешественника Леонида Кантера
Катерина Петренко 71
Как вынужденная внутренняя миграция влияет на жителей Донбасса
сегодня, 19:06 Как вынужденная внутренняя миграция влияет на жителей Донбасса
Семен Кабакаєв 1270
Испания легко победит Россию, — Бартулович
сегодня, 19:01 Испания легко победит Россию, — Бартулович
Іван Вербицький 193
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук