Бойовики за підлу провокацію проти прапора України заплатили життям

Напередодні, коли в Україні відзначали День Конституції, бойовики на Донбасі намагалися зняти прапор України на одній з українських позицій, натомість отримали дуже сильну відповідь, що завершилась для них летальними наслідками.

Про це сповістив офіцер Збройних Сил з позивним "Штірлиць" Анатолій Штефан на своїй сторінці у Facebook.

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"На День Конституції України бойовики під прикриттям вогневих засобів своїх окупаційних військ вирішили зробити провокацію та зняти Державний прапор України на одній з позицій в районі Авдіївки", – підкреслює військовий.

За його словами, з цим не захотіли миритися українські воїни, які дали адекватну відсіч окупантам.

"Щільним і адекватним вогнем у відповідь двох окупантів знищили воїни 37 окремого мотопіхотного батальйону 56 окремої механізованої бригади. Уже пройшла евакуація тіл цих окупантів на підконтрольну територію. Незабаром тіла загиблих бойовиків буде передано ворожій стороні", – констатував Штефан.

Нагадаємо, упродовж доби 28 червня загалом було знищено 9 бойовиків російських окупаційних військ і ще 8 поранено.