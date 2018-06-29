22:52
29 черв 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
21°C
27°C 20°C
  • субота
    21°C 17°C
  • неділя
    16°C 12°C
  • понеділок
    17°C 10°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Слівкі. Чому очка Медведєва злипаються. Збірній РФ не фартануло
Вєсті Кремля
20:10, сьогодні
Вєсті.UA. Жир. Залежність Порошенка. Китайська грамота Луценка
Вєсті.UA
18:34, сьогодні
Хто забудовує територію національного парку елітними будинками
ЦРУ
09:00, 27 червня
"Хоч шалену бджілку": чому Порошенко мав повне право призначити Жебрівського аудитором НАБУ
Підсумки дна
11:00, 28 червня
Згадати Все. ПТУ та ПТУшники
Згадати все
22:30, сьогодні
Телеканал новин 24 Новини Новини України

Бойовики за підлу провокацію проти прапора України заплатили життям

1229 Читать новость на русском
Окупанти заплатили смертю за посягання на прапор України
Окупанти заплатили смертю за посягання на прапор України / Соцмережі

Напередодні, коли в Україні відзначали День Конституції, бойовики на Донбасі намагалися зняти прапор України на одній з українських позицій, натомість отримали дуже сильну відповідь, що завершилась для них летальними наслідками.

Про це сповістив офіцер Збройних Сил з позивним "Штірлиць" Анатолій Штефан на своїй сторінці у Facebook.

Читайте також:  У Донецьку в День Конституції вивісили український прапор

"На День Конституції України бойовики під прикриттям вогневих засобів своїх окупаційних військ вирішили зробити провокацію та зняти Державний прапор України на одній з позицій в районі Авдіївки", – підкреслює військовий.

За його словами, з цим не захотіли миритися українські воїни, які дали адекватну відсіч окупантам.

"Щільним і адекватним вогнем у відповідь двох окупантів знищили воїни 37 окремого мотопіхотного батальйону 56 окремої механізованої бригади. Уже пройшла евакуація тіл цих окупантів на підконтрольну територію. Незабаром тіла загиблих бойовиків буде передано ворожій стороні", – констатував Штефан.

Нагадаємо, упродовж доби 28 червня загалом було знищено 9 бойовиків російських окупаційних військ і ще 8 поранено.

 

Теги: Жертви Новини України Війна на Донбасі Авдіївка
Джерело: 24 канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Головні новини 29 червня: продовження історії з полоненими та санкції проти Росії
сьогодні, 22:04 Головні новини 29 червня: продовження історії з полоненими та санкції проти Росії
1411
США хочет вернуть Россию в G7?
сьогодні, 22:01 США хочет вернуть Россию в G7?
Блог Соцмережі 257
"Мед і дьоготь": яким є творчий заповіт режисера і мандрівника Леоніда Кантера
сьогодні, 20:01 "Мед і дьоготь": яким є творчий заповіт режисера і мандрівника Леоніда Кантера
Катерина Петренко 286
Как вынужденная внутренняя миграция влияет на жителей Донбасса
сьогодні, 19:06 Как вынужденная внутренняя миграция влияет на жителей Донбасса
Семен Кабакаєв 1248
Іспанія легко переможе Росію, – Бартуловіч
сьогодні, 19:01 Іспанія легко переможе Росію, – Бартуловіч
Іван Вербицький 540
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук