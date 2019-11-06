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      Боевики на Донбассе существенно уменьшили количество обстрелов: горячие точки

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      Как прошли сутки на Донбассе
      Как прошли сутки на Донбассе / Getty Images

      За сутки 5 ноября пророссийские боевики на Донбассе 7 раз нарушали режим прекращения огня. Оккупанты, в частности, использовали минометы калибра 120 миллиметров, а также гранатометы различных систем и стрелковое оружие, с крупнокалиберными пулеметами включительно.

      Горячее всего было в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток". Здесь боевики открывали огонь 4 раза:

      • дважды неподалеку Водяного, на Приазовье – из минометов калибра 120 миллиметров, противотанковых гранатометов и стрелкового оружия
      • возле Старогнатовки – из крупнокалиберных пулеметов;
      • вблизи Лебединского – из крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

       Важно! Оккупанты коварно обстреляли мирных жителей в Новотошковском

      Кроме того, 3 обстрелы были зафиксированы районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север":

      • возле Орехового – из ручных противотанковых и автоматических гранатометов и стрелкового оружия;
      • вблизи Хутора Вольного – из АГСов (ручной противотанковый гранатомет)
      • неподалеку Луганского – из крупнокалиберных пулеметов и автоматических гранатометов.

      К счастью, в результате боевых действий ни один из украинских военных не пострадал.

      С начала оккупанты били из гранатометов различных систем и стрелкового оружия в районе Крымского. Обстрел продолжался 35 минут. Потерь среди личного состава Объединенных сил не было.

      За сутки 4 ноября боевики 20 раз открывали огонь по украинским военным. К счастью, потерь среди наших защитников не было.

      окуповані райони донбасу
      Карта оккупированных территорий в Донецкой и Луганской областях / Инфографика 24 канала

      blog_ava
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      Теги: Новости Украины Пророссийские боевики Операция Объединенных сил Война на Донбассе
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