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      Бойовики на Донбасі суттєво зменшили кількість обстрілів: найгарячіші точки

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      Як минула доба на Донбасі
      Як минула доба на Донбасі / Getty Images

      Упродовж доби 5 листопада проросійські бойовики на Донбасі 7 разів порушували режим припинення вогню. Окупанти, зокрема, використовували міномети калібру 120 міліметрів, а також гранатомети різних систем і трілецьку зброю, з великокаліберними кулеметами включно.

      Найгарячіше було у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід". Тут бойовики відкривали вогонь 4 рази:

      • двічі неподалік Водяного, що на Приазов'ї – з мінометів калібру 120 міліметрів, протитанкових гранатометів і стрілецької збро
      • біля Старогнатівки – з великокаліберних кулеметів;
      • поблизу Лебединського – з великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї.

      Важливо! Окупанти підступно обстріляли мирних жителів у Новотошківському

      Крім того, 3 обстріли було зафіксовано районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ":

      • біля Горіхового – з ручних протитанкових і автоматичних гранатометів і стрілецької зброї;
      • поблизу Хутора Вільного – з АГСів (ручний протитанковий гранатомет);
        неподалік Луганського – з великокаліберних кулеметів і автоматичних гранатометів.

      На щастя, внаслідок бойових дій жоден з українських військових не постраждав.

      Від початку окупанти били з гранатометів різних систем і стрілецької зброї у районі Кримського. Обстріл тривав 35 хвилин. Втрат серед особового складу Об'єднаних сил не було.

      Упродовж доби 4 листопада бойовики 20 разів відкривали вогонь по українських військових. На щастя, втрат серед наших захисників не було.

      окуповані райони донбасу
      Карта окупованих територій у Донецькій і Луганській областях / Інфографіка 24 каналу

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      Автор: Андрій Шляхтін
      Теги: Новини України Війна на Донбасі Операція Об'єднаних сил Проросійські бойовики
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