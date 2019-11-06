Бойовики на Донбасі суттєво зменшили кількість обстрілів: найгарячіші точки
Упродовж доби 5 листопада проросійські бойовики на Донбасі 7 разів порушували режим припинення вогню. Окупанти, зокрема, використовували міномети калібру 120 міліметрів, а також гранатомети різних систем і трілецьку зброю, з великокаліберними кулеметами включно.
Найгарячіше було у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід". Тут бойовики відкривали вогонь 4 рази:
- двічі неподалік Водяного, що на Приазов'ї – з мінометів калібру 120 міліметрів, протитанкових гранатометів і стрілецької збро
- біля Старогнатівки – з великокаліберних кулеметів;
- поблизу Лебединського – з великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї.
Важливо! Окупанти підступно обстріляли мирних жителів у Новотошківському
Крім того, 3 обстріли було зафіксовано районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ":
- біля Горіхового – з ручних протитанкових і автоматичних гранатометів і стрілецької зброї;
- поблизу Хутора Вільного – з АГСів (ручний протитанковий гранатомет);
неподалік Луганського – з великокаліберних кулеметів і автоматичних гранатометів.
На щастя, внаслідок бойових дій жоден з українських військових не постраждав.
Від початку окупанти били з гранатометів різних систем і стрілецької зброї у районі Кримського. Обстріл тривав 35 хвилин. Втрат серед особового складу Об'єднаних сил не було.
Упродовж доби 4 листопада бойовики 20 разів відкривали вогонь по українських військових. На щастя, втрат серед наших захисників не було.
Карта окупованих територій у Донецькій і Луганській областях / Інфографіка 24 каналу
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