Бойовики на Донбасі суттєво зменшили кількість обстрілів: найгарячіші точки

Упродовж доби 5 листопада проросійські бойовики на Донбасі 7 разів порушували режим припинення вогню. Окупанти, зокрема, використовували міномети калібру 120 міліметрів, а також гранатомети різних систем і трілецьку зброю, з великокаліберними кулеметами включно.

Найгарячіше було у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід". Тут бойовики відкривали вогонь 4 рази:

двічі неподалік Водяного , що на Приазов'ї – з мінометів калібру 120 міліметрів, протитанкових гранатометів і стрілецької збро

, що на Приазов'ї – з мінометів калібру 120 міліметрів, протитанкових гранатометів і стрілецької збро біля Старогнатівки – з великокаліберних кулеметів;

– з великокаліберних кулеметів; поблизу Лебединського – з великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї.

Важливо! Окупанти підступно обстріляли мирних жителів у Новотошківському

Крім того, 3 обстріли було зафіксовано районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ":

біля Горіхового – з ручних протитанкових і автоматичних гранатометів і стрілецької зброї;

– з ручних протитанкових і автоматичних гранатометів і стрілецької зброї; поблизу Хутора Вільного – з АГСів (ручний протитанковий гранатомет);

неподалік Луганського – з великокаліберних кулеметів і автоматичних гранатометів.

На щастя, внаслідок бойових дій жоден з українських військових не постраждав.

Від початку окупанти били з гранатометів різних систем і стрілецької зброї у районі Кримського. Обстріл тривав 35 хвилин. Втрат серед особового складу Об'єднаних сил не було.

Упродовж доби 4 листопада бойовики 20 разів відкривали вогонь по українських військових. На щастя, втрат серед наших захисників не було.



Карта окупованих територій у Донецькій і Луганській областях / Інфографіка 24 каналу