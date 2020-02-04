Боевики на Донбассе ударили из запрещенных минометов: есть раненые

Пророссийские боевики на Донбассе в течение 3 февраля 12 раз обстреляли позиции украинских военных из состава Операции Объединенных сил. В результате 1 украинский боец был ранен, еще 1 – получил боевое поражение.

Во время обстрелов российские оккупационные силы применяли запрещенные минскими соглашениями минометы калибра 120 и 82 миллиметра, а также гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и другое стрелковое оружие.

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Где и из какого оружия боевики вели обстрелы на Донбассе:

неподалеку от Павлополя оккупанты били из минометов калибра 82 миллиметра, гранатометов различных систем и другого стрелкового оружия;

возле Опытного – с противотанкового ракетного комплекса;

в районе Авдеевки – из станкового противотанкового гранатомета и стрелкового оружия;

вблизи Песков – из ручного противотанкового гранатомета и стрелкового оружия;

рядом с Новотошковским – из миномета калибра 120 миллиметров;

недалеко от Орехово – с 120-миллиметрового миномета;

в районе Новолуганского – из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов.

С начала суток 4 февраля российские оккупационные войска огневой активности не проявляли.



Карта оккупированных территорий Донбасса / Инфографика 24 канала