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      Боевики на Донбассе ударили из запрещенных минометов: есть раненые

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      Война на Донбассе: боевики обстреляли бойцов ООС с минометов калибра 82 и 120 миллиметров / red.msk.ru

      Пророссийские боевики на Донбассе в течение 3 февраля 12 раз обстреляли позиции украинских военных из состава Операции Объединенных сил. В результате 1 украинский боец был ранен, еще 1 – получил боевое поражение.

      Во время обстрелов российские оккупационные силы применяли запрещенные минскими соглашениями минометы калибра 120 и 82 миллиметра, а также гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и другое стрелковое оружие.

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      Где и из какого оружия боевики вели обстрелы на Донбассе:

      • неподалеку от Павлополя оккупанты били из минометов калибра 82 миллиметра, гранатометов различных систем и другого стрелкового оружия;
      • возле Опытного – с противотанкового ракетного комплекса;
      • в районе Авдеевки – из станкового противотанкового гранатомета и стрелкового оружия;
      • вблизи Песков – из ручного противотанкового гранатомета и стрелкового оружия;
      • рядом с Новотошковским – из миномета калибра 120 миллиметров;
      • недалеко от Орехово – с 120-миллиметрового миномета;
      • в районе Новолуганского – из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов.

      С начала суток 4 февраля российские оккупационные войска огневой активности не проявляли.

      карта окупованого Донбасу мапа ОРДЛО
      Карта оккупированных территорий Донбасса / Инфографика 24 канала

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      Автор: Ирина Кошанская
      Теги: Пророссийские боевики Оккупированные территории Операция Объединенных сил Война на Донбассе Новости Украины
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