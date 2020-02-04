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      Бойовики на Донбасі вдарили з заборонених мінометів: є поранені

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      Війна на Донбасі: бойовики обстріляли бійців ООС із мінометів калібру 82 та 120 міліметрів / red.msk.ru

      Проросійські бойовики на Донбасі протягом 3 лютого 12 разів обстріляли позиції українських військових зі складу Операції Об’єднаних сил. Внаслідок цього 1 український боєць був поранений, ще 1 – отримав бойове ураження.

      Під час обстрілів російські окупаційні сили застосовували заборонені мінськими угодами міномети калібру 120 та 82 міліметри, а також гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети та іншу стрілецьку зброю.

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      Де і з якої зброї бойовики вели обстріли на Донбасі:

      • неподалік від Павлополя окупанти гатили з мінометів калібру 82 міліметри, гранатометів різних систем та іншої стрілецької зброї;
      • поруч з Опитним – з протитанкового ракетного комплексу;
      • в районі Авдіївки – зі станкового протитанкового гранатомета і стрілецької зброї;
      • поблизу Пісків – з ручного протитанкового гранатомета і стрілецької зброї;
      • поруч з Новотошківським – з міномета калібру 120 міліметрів;
      • неподалік від Оріхового – зі 120-міліметрового міномета;
      • у районі Новолуганського – з гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів.

      З початком доби 4 лютого російські окупаційні війська вогневої активності не проявляли.

      карта окупованого Донбасу мапа ОРДЛО
      Мапа окупованих територій Донбасу / Інфографіка 24 каналу

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      Автор: Ірина Кошанська
      Теги: Новини України Війна на Донбасі Операція Об'єднаних сил Окуповані території Проросійські бойовики
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