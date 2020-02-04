Бойовики на Донбасі вдарили з заборонених мінометів: є поранені

Проросійські бойовики на Донбасі протягом 3 лютого 12 разів обстріляли позиції українських військових зі складу Операції Об’єднаних сил. Внаслідок цього 1 український боєць був поранений, ще 1 – отримав бойове ураження.

Під час обстрілів російські окупаційні сили застосовували заборонені мінськими угодами міномети калібру 120 та 82 міліметри, а також гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети та іншу стрілецьку зброю. Читайте також: СБУ спіймала проросійського бойовика, який вбивав українців на Донбасі: фото Де і з якої зброї бойовики вели обстріли на Донбасі: неподалік від Павлополя окупанти гатили з мінометів калібру 82 міліметри, гранатометів різних систем та іншої стрілецької зброї;

поруч з Опитним – з протитанкового ракетного комплексу;

в районі Авдіївки – зі станкового протитанкового гранатомета і стрілецької зброї;

поблизу Пісків – з ручного протитанкового гранатомета і стрілецької зброї;

поруч з Новотошківським – з міномета калібру 120 міліметрів;

неподалік від Оріхового – зі 120-міліметрового міномета;

у районі Новолуганського – з гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів. З початком доби 4 лютого російські окупаційні війська вогневої активності не проявляли.

Мапа окупованих територій Донбасу / Інфографіка 24 каналу