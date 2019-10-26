Боевики на Донбассе усилили обстрелы: били из гранатометов и пулеметов
На Донбассе в течение суток пророссийские боевики 9 раз нарушили режим прекращения огня. Потерь среди украинских военных нет.
В районе ответственности оперативно-тактической группы "Восток" противник совершил три обстрела неподалеку Невельского и Марьинки.
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В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" российские оккупационные войска осуществили шесть обстрелов наших позиций вблизи Новолуганского, Хутора Свободного, Золотого.
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Оккупированные районы Донбасса / инфографика 24 канала