Бойовики на Донбасі посилили обстріли: гатили із гранатометів і кулеметів
На Донбасі протягом доби проросійські бойовики 9 разів порушили режим припинення вогню. Втрат серед українських військових немає.
В районі відповідальності оперативно-тактичної групи "Схід" противник здійснив три обстріли неподалік Невельського і Мар'їнки.
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В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" російські окупаційні війська здійснили шість обстрілів наших позицій поблизу Новолуганського, Хутора Вільного, Золотого.
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Окуповані райони Донбасу / інфографіка 24 каналу
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