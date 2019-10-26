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      Бойовики на Донбасі посилили обстріли: гатили із гранатометів і кулеметів

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      Бойовики застосували гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети, підствольні гранатомети, стрілецьку зброю
      Бойовики застосували гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети, підствольні гранатомети, стрілецьку зброю / mil.gov.ua

      На Донбасі протягом доби проросійські бойовики 9 разів порушили режим припинення вогню. Втрат серед українських військових немає.

      В районі відповідальності оперативно-тактичної групи "Схід" противник здійснив три обстріли неподалік Невельського і Мар'їнки.

      Читайте також: Окупанти підступно обстріляли зону розведення військ: є поранені

      В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" російські окупаційні війська здійснили шість обстрілів наших позицій поблизу Новолуганського, Хутора Вільного, Золотого.

      Актуально: Розтрощені будівлі, снаряди, полює снайпер: вражаючий репортаж з району "Бутівки" на Донбасі


      Окуповані райони Донбасу / інфографіка 24 каналу

      blog_ava
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      сьогодні
      7225
      Автор: Северин Трач
      Теги: Операція Об'єднаних сил Війна на Донбасі Новини України Новини політики
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