Бойовики на Донбасі посилили обстріли: гатили із гранатометів і кулеметів

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" російські окупаційні війська здійснили шість обстрілів наших позицій поблизу Новолуганського, Хутора Вільного, Золотого.

В районі відповідальності оперативно-тактичної групи "Схід" противник здійснив три обстріли неподалік Невельського і Мар'їнки.

На Донбасі протягом доби проросійські бойовики 9 разів порушили режим припинення вогню. Втрат серед українських військових немає.

Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter