10:39
29 апр 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      ПАСХА ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ ЯЗЫКОВЫЙ ВОПРОС
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Сливки: Главный эколог страны Медведев. Путину нашли преемника
      Вєсті Кремля
      22:20, 27 апреля
      Вести.UA. Жир: Захарова читает посты Супрун. Коррупционеры сдадутся Зеленскому
      Вєсті.UA
      18:30, 27 апреля
      Почему экологическая электростанция засыпала окрестные села радиоактивным пеплом: расследование
      ЦРУ
      12:21, 26 апреля
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Все: Дипломатия – от застоя до независимости
      Згадати все
      22:35, 24 апреля
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      ПАСХА ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ ЯЗЫКОВЫЙ ВОПРОС

      Боевики на Пасху обстреляли украинских военнослужащих, но сами понесли потери

      62 Читати новину українською
      На Пасху боевики трижды обстреляли украинские позиции
      На Пасху боевики трижды обстреляли украинские позиции / Фото из открытых источников

      На протяжении прошедших суток 28 апреля пророссийские боевики трижды нарушили режим прекращения огня, из них дважды, применяя при этом запрещенное вооружение. Однако враг сам понес потери – погибли 3 боевика, еще 1 травмирован.

      В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник дважды обстрелял позиции Объединенных сил, сообщает пресс-центр ООС.

      Читайте также: Упрощенное российское гражданство – это узаконенная аннексия Донбасса, – эксперт

      Оккупанты били из 82-миллиметровых минометов, ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия вблизи села Широкино. Из минометов также стреляли недалеко от Песков.

      В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" враг из гранатометов различных систем обстрелял позиции Объединенных сил вблизи населенного пункта Крымское,
      – говорится в сообщении.

      Потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет. В то же время в штабе отмечают, что потери врага произошли в небоевых условиях. По данным разведки Объединенных сил, 28 апреля "трое оккупантов умерли, один травмирован".

      blog_ava
      Гороскоп на 29 апреля для всех знаков зодиака
      сегодня
      951
      Теги: Новости Украины Новости политики Война на Донбассе Операция Объединенных сил
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Главные новости 28 апреля: Смертельный взрыв в Киеве, пасхальная эскалация на Донбассе
      сегодня , 10:35 Главные новости 28 апреля: Смертельный взрыв в Киеве, пасхальная эскалация на Донбассе
      2
      Украина отмечает 101 год со дня поднятия своих флагов над Черноморским флотом
      сегодня , 10:00 Украина отмечает 101 год со дня поднятия своих флагов над Черноморским флотом
      106
      ВСУ испытывают французские шлемы MSA Gallet – LA100
      сегодня , 08:41 ВСУ испытывают французские шлемы MSA Gallet – LA100
      Злой Одессит 1308
      Куди Зеленський поведе Україну, вплив Росії на вибори і суд проти Порошенка: топ-5 блогів тижня
      28 апреля , 22:02 Куди Зеленський поведе Україну, вплив Росії на вибори і суд проти Порошенка: топ-5 блогів тижня
      Блоги тижня 2427
      Як чинна влада зробила Ахметова монополістом
      28 апреля , 21:00 Як чинна влада зробила Ахметова монополістом
      Віталій Шабунін 488
      Выходные дни-2018: календарь праздников в Украине
       20 ноября 2018 , 13:30
      Выборы президента Украины-2019: кто станет следующим президентом
       1 апреля , 14:44
      К Тимошенко хотят привести массажиста
       22 октября 2011 , 17:30 34
      Оккупанты почувствовали санкции: крымским заводам не хватает бутылок для вина
       24 апреля , 11:38
      Главные новости футбола 9 января: Зинченко забил классный дебютный гол за Манчестер Сити, тренерская отставка в УПЛ
       10 января , 07:00
      Экс-главу Renault-Nissan освободили под залог
       6 марта , 11:30
      Новости
      Больше новостей
      Залиште відгук