Боевики на Пасху обстреляли украинских военнослужащих, но сами понесли потери
На протяжении прошедших суток 28 апреля пророссийские боевики трижды нарушили режим прекращения огня, из них дважды, применяя при этом запрещенное вооружение. Однако враг сам понес потери – погибли 3 боевика, еще 1 травмирован.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник дважды обстрелял позиции Объединенных сил, сообщает пресс-центр ООС.
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Оккупанты били из 82-миллиметровых минометов, ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия вблизи села Широкино. Из минометов также стреляли недалеко от Песков.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" враг из гранатометов различных систем обстрелял позиции Объединенных сил вблизи населенного пункта Крымское,
– говорится в сообщении.
Потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет. В то же время в штабе отмечают, что потери врага произошли в небоевых условиях. По данным разведки Объединенных сил, 28 апреля "трое оккупантов умерли, один травмирован".