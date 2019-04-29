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      Бойовики на Великдень обстріляли українських воїнів, але самі зазнали втрат

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      На Великдень бойовики тричі обстріляли українські позиції
      На Великдень бойовики тричі обстріляли українські позиції / Фото з відкритих джерел

      Впродовж минулої доби 28 квітня проросійські бойовики тричі порушили режим припинення вогню, з них двічі, застосовуючи при цьому заборонене озброєння. Однак ворог сам зазнав втрат – померли 3 бойовиків, ще 1 травмований.

      В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник двічі обстріляв позиції Об'єднаних сил, повідомляє прес-центр ООС.

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      Окупанти гатили із 82-калібрових мінометів, ручних протитанкових гранатометів та стрілецької зброї поблизу села Широкине. Із мінометів також стріляли недалеко від Пісків.

      В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" ворог з гранатометів різних систем обстріляв позиції Об'єднаних сил поблизу населеного пункту Кримське,
      – йдеться у повідомленні.

      Втрат серед військовослужбовців Об'єднаних сил немає. Натомість у штабі наголошують, що втрати ворога сталися в небойових умовах. За даними розвідки Об'єднаних сил, 28 квітня "троє окупантів померли, один травмований". 

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      Теги: Новини України Новини політики Війна на Донбасі Операція Об'єднаних сил
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