Боевики не прекращают обстреливать Донбасс: трое раненых
В течение 2 февраля войска оккупантов 12 раз нарушили режим прекращения огня. Стреляли в сторону украинских позиций из запрещенного минского договоренностями оружия. В результате обстрелов трое военных Объединенных сил были ранены.
О ситуации на Донбассе информирует штаб ООС.
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Вооруженные формирования РФ 12 раз обстреляли украинские позиции. Боевики использовали запрещенные минскими договоренностями минометы калибра 120 миллиметров и 82 миллиметров. А также били из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.
Вследствие вражеских обстрелов трое украинских военных получили ранения.
Четыре раза боевики стреляли в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток":
- два раза вблизи Песков;
- возле Лебединского;
- вблизи Васильевки.
Восемь вражеских обстрелов зафиксировали в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север":
- четыре раза вблизи Луганского;
- дважды возле Крымского;
- рядом с Новотошковским;
- недалеко от Гладосового.
На все обстрелы российских оккупантов подразделения Объединенных сил давали адекватный ответ с разрешенного вооружения.
С начала суток российские оккупационные войска активности не проявляли. Потерь среди защитников Украины нет.
Важно! Всего с начала 2020 года Украина потеряла на Донбассе 12 защитников. 1 февраля в результате обстрелов боевиков погибла 33-летняя женщина-медик Клавдия Сытник.
Карта оккупированных территорий Донетчины и Луганщины / Инфографика 24 канала