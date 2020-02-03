Боевики не прекращают обстреливать Донбасс: трое раненых

В течение 2 февраля войска оккупантов 12 раз нарушили режим прекращения огня. Стреляли в сторону украинских позиций из запрещенного минского договоренностями оружия. В результате обстрелов трое военных Объединенных сил были ранены.

О ситуации на Донбассе информирует штаб ООС.

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Вооруженные формирования РФ 12 раз обстреляли украинские позиции. Боевики использовали запрещенные минскими договоренностями минометы калибра 120 миллиметров и 82 миллиметров. А также били из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

Вследствие вражеских обстрелов трое украинских военных получили ранения.

Четыре раза боевики стреляли в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток":

два раза вблизи Песков;

возле Лебединского;

вблизи Васильевки.

Восемь вражеских обстрелов зафиксировали в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север":

четыре раза вблизи Луганского;

дважды возле Крымского;

рядом с Новотошковским;

недалеко от Гладосового.

На все обстрелы российских оккупантов подразделения Объединенных сил давали адекватный ответ с разрешенного вооружения.

С начала суток российские оккупационные войска активности не проявляли. Потерь среди защитников Украины нет.

Важно! Всего с начала 2020 года Украина потеряла на Донбассе 12 защитников. 1 февраля в результате обстрелов боевиков погибла 33-летняя женщина-медик Клавдия Сытник.



Карта оккупированных территорий Донетчины и Луганщины / Инфографика 24 канала