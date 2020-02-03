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      Боевики не прекращают обстреливать Донбасс: трое раненых

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      Ситуация на Донбассе: в результате обстрелов боевиков ранены трое украинцев / lenta.ua

      В течение 2 февраля войска оккупантов 12 раз нарушили режим прекращения огня. Стреляли в сторону украинских позиций из запрещенного минского договоренностями оружия. В результате обстрелов трое военных Объединенных сил были ранены.

      О ситуации на Донбассе информирует штаб ООС.

      Обратите внимание: Боевики атаковали украинские позиции вблизи Крымского и Луганского: выпустили более 50 мин

      Вооруженные формирования РФ 12 раз обстреляли украинские позиции. Боевики использовали запрещенные минскими договоренностями минометы калибра 120 миллиметров и 82 миллиметров. А также били из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

      Вследствие вражеских обстрелов трое украинских военных получили ранения. 

      Четыре раза боевики стреляли в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток":

      • два раза вблизи Песков;
      • возле Лебединского;
      • вблизи Васильевки.

      Восемь вражеских обстрелов зафиксировали в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север":

      • четыре раза вблизи Луганского;
      • дважды возле Крымского;
      • рядом с Новотошковским;
      • недалеко от Гладосового.

      На все обстрелы российских оккупантов подразделения Объединенных сил давали адекватный ответ с разрешенного вооружения.

      С начала суток российские оккупационные войска активности не проявляли. Потерь среди защитников Украины нет.

      Важно! Всего с начала 2020 года Украина потеряла на Донбассе 12 защитников. 1 февраля в результате обстрелов боевиков погибла 33-летняя женщина-медик Клавдия Сытник.

      донбас
      Карта оккупированных территорий Донетчины и Луганщины / Инфографика 24 канала

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      Автор: Наталия Пристанская
      Теги: Новости политики Новости Украины Украина – Россия Постраждалі Пророссийские боевики Минские договоренности Война на Донбассе Операция Объединенных сил
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