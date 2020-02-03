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      Бойовики не припиняють обстрілювати Донбас: троє поранених

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      Ситуація на Донбасі: внаслідок обсрілів бойовиків поранені троє українців / lenta.ua

      Впродовж 2 лютого війська окупантів 12 разів порушили режим припинення вогню. Стріляли у сторону українських позицій із забороненої Мінськими домовленостями зброї. У результаті обстрілів троє військових Об’єднаних сил були поранені.

      Про ситуацію на Донбасі інформує штаб ООС.

      Зверніть увагу: Бойовики атакували українські позиції поблизу Кримського та Луганського: випустили понад 50 мін

      Збройні формування РФ 12 разів обстріляли українські позиції. Бойовики використовували заборонені Мінськими домовленостями міномети калібру 120 міліметрів та 82 міліметрів. А також гатили з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї.

      Внаслідок ворожих обстрілів троє українських військових отримали поранення.

      Чотири рази бойовики стріляли у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід":

      • два рази поблизу Пісків;
      • біля Лебединського;
      • поблизу Василівки.

      Вісім ворожих обстрілів зафіксували у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ":

      • чотири рази поблизу Луганського;
      • двічі біля Кримського;
      • поблизу Новотошківського;
      • неподалік Гладосового.

      На всі обстріли російських окупантів підрозділи Об’єднаних сил давали адекватну відповідь із дозволеного озброєння.

      Від початку доби російські окупаційні війська активності не проявляли. Втрат серед захисників України немає.

      Важливо! Загалом від початку 2020 року Україна втратила на Донбасі 12 захисників. 1 лютого внаслідок обстрілів бойовиків загинула 33-річна жінка-медик Клавдія Ситник

      донбас
      Мапа окупованих територій Донеччини та Луганщини / Інфографіка 24 каналу

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      Автор: Наталія Пристанська
      Теги: Операція Об'єднаних сил Війна на Донбасі Мінські домовленості Проросійські бойовики Постраждалі Новини України Новини політики Україна – Росія
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