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      СВЯТОСЛАВ ВАКАРЧУК ИНАУГУРАЦИЯ ЗЕЛЕНСКОГО ДЕНЬ ВЫШИВАНКИ

      Боевики обстреливают украинских воинов на Донбассе: есть погибший и раненые

      172 Читати новину українською

      В течение суток 14 мая пророссийские боевики 11 раз обстреляли украинские позиции, используя запрещенное вооружение. Один защитник Украины погиб.

      Об этом рассказал военкор 24 канала. Оккупанты били из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов, автоматического стрелкового и снайперского оружия.

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      Так, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" враг 5 раз обстрелял украинских воинов – вблизи сел Лебединское, Водяное, Широкино и Павлополь.

      В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" боевики 6 раз нарушили режим тишины. Стреляли вблизи поселка Шумы, Новозвановки, Майорского и Луганского.

      Вследствие обстрелов один военнослужащий Объединенных сил погиб, двое получили ранения,
      – сообщили в штабе.

      Враг получил ответ. Разведка сообщает, что одного боевика ранили.

       

      blog_ava
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      Теги: Новости Украины Новости политики Война на Донбассе Операция Объединенных сил
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