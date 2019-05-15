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      СВЯТОСЛАВ ВАКАРЧУК ІНАВГУРАЦІЯ ЗЕЛЕНСЬКОГО ДЕНЬ ВИШИВАНКИ
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      СВЯТОСЛАВ ВАКАРЧУК ІНАВГУРАЦІЯ ЗЕЛЕНСЬКОГО ДЕНЬ ВИШИВАНКИ

      Бойовики обстрілюють українських воїнів на Донбасі: є загиблий та поранені

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      Впродовж доби 14 травня проросійські бойовики 11 разів обстріляли українські позиції, використовуючи заборонене озброєння. Один захисник України загинув.

      Про це розповів воєнкор 24 каналу. Окупанти гатили із гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів, автоматичної стрілецької та снайперської зброї.

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      Так, в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" ворог 5 разів обстріляв українських воїнів – поблизу сіл Лебединське, Водяне, Широкине та Павлопіль.

      У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" бойовики 6 разів порушили режим тиші. Стріляли поблизу селища Шуми, Новозванівки, Майорського та Луганського.

      Внаслідок обстрілів один військовослужбовець Об'єднаних сил загинув, двоє отримали поранення, 
      – повідомили у штабі.

      Ворог отримав відповідь. Розвідка повідомляє, що одного бойовика поранили.

       

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      Теги: Новини України Новини політики Війна на Донбасі Операція Об'єднаних сил
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