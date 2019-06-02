Боевики обстреливали украинских воинов и получили достойный отпор
В течение суток 1 июня оккупанты 17 раз обстреляли украинские позиции, используя запрещенное минскими соглашениями вооружение. Один украинский воин получил ранения, при этом наши военные ликвидировали двух оккупантов.
Боевики обстреливали украинских воинов из артиллерийских систем, минометов, боевых машин пехоты, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, сообщают в штабе.
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Враг стрелял в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" – вблизи Новоселовки Второй, Павлополя, Красногоровки, Водяного, Пищевика, Авдеевки, Верхнеторецкого и Опытного.
Вследствие обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил ранения. На каждый обстрел противник получил адекватный ответ. По данным разведки, 1 июня двух оккупантов было уничтожено, еще двое – ранены,
– сообщили в штабе.
С начала суток 2 июня враг дважды обстрелял позиции Объединенных сил.