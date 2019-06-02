Боевики обстреливали украинских воинов и получили достойный отпор

Боевики на Донбассе обстреляли украинские позиции 17 раз / Getty Images

В течение суток 1 июня оккупанты 17 раз обстреляли украинские позиции, используя запрещенное минскими соглашениями вооружение. Один украинский воин получил ранения, при этом наши военные ликвидировали двух оккупантов.