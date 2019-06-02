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      ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ЛІГА ЧЕМПІОНІВ ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ
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      ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ЛІГА ЧЕМПІОНІВ ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ

      Бойовики обстрілювали українських воїнів і отримали гідну відсіч

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      Бойовики на Донбасі обстріляли українські позиції 17 разів
      Бойовики на Донбасі обстріляли українські позиції 17 разів / Getty Images

      Впродовж доби 1 червня окупанти 15 разів обстріляли українські позиції, використовуючи заборонене мінськими угодами озброєння. Один український воїн отримав поранення, при цьому наші військові ліквідували двох окупантів.

      Бойовики обстрілювали українських воїнів з артилерійських систем, мінометів, бойових машин піхоти, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї, повідомляють у штабі.

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      Ворог стріляв в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" – поблизу Новоселівки Другої, Павлополя, Красногорівки, Водяного, Піщевіка, Авдіївки, Верхньоторецького та Опитного.

      Внаслідок обстрілів один військовослужбовець Об'єднаних сил отримав поранення. На кожний обстріл противник отримав адекватну відповідь. За даними розвідки, 1 червня двох окупантів було знищено, ще двох – поранено,
      – повіломили у штабі.

      Від початку доби 2 червня ворог двічі обстріляв позиції Об'єднаних сил.

      blog_ava
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      сьогодні
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      Теги: Новини України Війна на Донбасі Новини політики Операція Об'єднаних сил
      Джерело: 24 канал
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