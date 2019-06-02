Бойовики обстрілювали українських воїнів і отримали гідну відсіч

Впродовж доби 1 червня окупанти 15 разів обстріляли українські позиції, використовуючи заборонене мінськими угодами озброєння. Один український воїн отримав поранення, при цьому наші військові ліквідували двох окупантів.

Бойовики обстрілювали українських воїнів з артилерійських систем, мінометів, бойових машин піхоти, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї, повідомляють у штабі.

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Ворог стріляв в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" – поблизу Новоселівки Другої, Павлополя, Красногорівки, Водяного, Піщевіка, Авдіївки, Верхньоторецького та Опитного.

Внаслідок обстрілів один військовослужбовець Об'єднаних сил отримав поранення. На кожний обстріл противник отримав адекватну відповідь. За даними розвідки, 1 червня двох окупантів було знищено, ще двох – поранено,

– повіломили у штабі.

Від початку доби 2 червня ворог двічі обстріляв позиції Об'єднаних сил.