Боевики обстреляли Алеппо химическими снарядами: появились фото и видео
В сети появились фото и видео последствий обстрела города Алеппо реактивными снарядами. Из-за атаки пострадали более 100 человек, среди них – женщины и дети.
Местные СМИ публикуют фото и видео последствий обстрелов химическими снарядами города Алеппо.
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24 канал писал, что артиллерия сирийской армии 24 ноября нанесла удар по позициям боевиков, которые обстреляли жилые кварталы Алеппо боеприпасами с хлором.
Под удар снарядов с "токсичным газом" попал район Халидия, мирное население массово жалуется на удушье.
По последним данным, количество пострадавших возросло до 100 человек, среди которых женщины и трое детей.
В полицейском управлении Алеппо ответственность за применение боеприпасов с ядовитыми веществами возложили на террористов из группировки "Джебхат ан-Нусра". Там отмечают, что боевики выпустили снаряды по тем кварталам, которые расположены вблизи линии столкновения сирийской армии с бандформированиями.
К слову, юго-восточная и северная часть города Алеппо – довоенной экономической столицы Сирии – с 2012 года находились под контролем группировок оппозиции и исламистов. Город перешел под полный контроль правительственных сил в декабре 2016 года после нескольких месяцев тяжелых боев.
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