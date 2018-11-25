Боевики обстреляли Алеппо химическими снарядами: появились фото и видео

В сети появились фото и видео последствий обстрела города Алеппо реактивными снарядами. Из-за атаки пострадали более 100 человек, среди них – женщины и дети.

Местные СМИ публикуют фото и видео последствий обстрелов химическими снарядами города Алеппо.

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24 канал писал, что артиллерия сирийской армии 24 ноября нанесла удар по позициям боевиков, которые обстреляли жилые кварталы Алеппо боеприпасами с хлором.

Под удар снарядов с "токсичным газом" попал район Халидия, мирное население массово жалуется на удушье.

#فوری

اولین تصاویر متعلق به #حمله_شیمیایی گاز کلر به مردم حلب سوریه که تاکنون 50 کشته و زخمی اعلام شده که از این تعداد 14 #کودک هستند pic.twitter.com/e4fgF0E3ls — cheshm_abi (@berindar_83) 24 листопада 2018 р.

По последним данным, количество пострадавших возросло до 100 человек, среди которых женщины и трое детей.

تصاویر جدیدی از حمله شیمایی امشب۲۴ نوامبر2018 به مناطقی در حلب که رژیم اسد آنرا به گروههای معارض در ادلب نسبت میدهد!#Aleppo pic.twitter.com/i0pzBNvBgz — ☭Siavash Hesami☭ (@Siavash_Hesami) 24 листопада 2018 р.

В полицейском управлении Алеппо ответственность за применение боеприпасов с ядовитыми веществами возложили на террористов из группировки "Джебхат ан-Нусра". Там отмечают, что боевики выпустили снаряды по тем кварталам, которые расположены вблизи линии столкновения сирийской армии с бандформированиями.

#خبرفوری



منابع محلی در «ادلب» سوریه خبر از حملات شیمیایی حاوی گاز کلر میدهند!



شبکه تلویزیونی الاخباریه سوریه لحظاتی پیش در خبری فوری گزارش داد، در پی حمله موشکی گروههای تروریستی به منطقه الخالدیه در حلب، شماری از شهروندان دچار خفگی با گاز کلر شدند.



(اولین ویدئو) pic.twitter.com/DOn3oGwJAb — ائتلاف ۱۰ ꪜ (@etelaf10) 24 листопада 2018 р.

К слову, юго-восточная и северная часть города Алеппо – довоенной экономической столицы Сирии – с 2012 года находились под контролем группировок оппозиции и исламистов. Город перешел под полный контроль правительственных сил в декабре 2016 года после нескольких месяцев тяжелых боев.