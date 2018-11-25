Бойовики обстріляли Алеппо хімічними снарядами: з'явилися фото та відео

У мережі з'явилися фото та відео наслідків обстрілу міста Алеппо реактивними снарядами. Через атаку постраждали понад 100 осіб, серед них – жінки та діти.

Місцеві ЗМІ публікують фото та відео наслідків обстрілів хімічними снарядами міста Алеппо.

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24 канал писав, що артилерія сирійської армії 24 листопада завдала удару у відповідь по позиціях бойовиків, які обстріляли житлові квартали Алеппо боєприпасами з хлором.

Під удар снарядів з "токсичним газом" потрапив район Халидія, мирне населення масово скаржиться на задуху.

#فوری

اولین تصاویر متعلق به #حمله_شیمیایی گاز کلر به مردم حلب سوریه که تاکنون 50 کشته و زخمی اعلام شده که از این تعداد 14 #کودک هستند pic.twitter.com/e4fgF0E3ls — cheshm_abi (@berindar_83) 24 листопада 2018 р.

За останніми даними, кількість постраждалих зросло до 100 осіб, серед яких жінки і троє дітей.

تصاویر جدیدی از حمله شیمایی امشب۲۴ نوامبر2018 به مناطقی در حلب که رژیم اسد آنرا به گروههای معارض در ادلب نسبت میدهد!#Aleppo pic.twitter.com/i0pzBNvBgz — ☭Siavash Hesami☭ (@Siavash_Hesami) 24 листопада 2018 р.

У поліцейському управління Алеппо відповідальність за застосування боєприпасів з отруйними речовинами поклали на терористів з угрупування "Джебхат ан-Нусра". Там зазначають, що бойовики випустили снаряди по тих кварталах, які розташовані поблизу лінії зіткнення сирійської армії з бандформуваннями.

#خبرفوری



منابع محلی در «ادلب» سوریه خبر از حملات شیمیایی حاوی گاز کلر میدهند!



شبکه تلویزیونی الاخباریه سوریه لحظاتی پیش در خبری فوری گزارش داد، در پی حمله موشکی گروههای تروریستی به منطقه الخالدیه در حلب، شماری از شهروندان دچار خفگی با گاز کلر شدند.



(اولین ویدئو) pic.twitter.com/DOn3oGwJAb — ائتلاف ۱۰ ꪜ (@etelaf10) 24 листопада 2018 р.

До слова, південно-східна і північна частина міста Алеппо – довоєнної економічної столиці Сирії – з 2012 року перебували під контролем угруповань опозиції і ісламістів. Місто перейшло під повний контроль урядових сил в грудні 2016 року після декількох місяців важких боїв.