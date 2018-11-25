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      Бойовики обстріляли Алеппо хімічними снарядами: з'явилися фото та відео

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      З'явилися фото та відео наслідків обстрілів бойовиками міста Алеппо
      З'явилися фото та відео наслідків обстрілів бойовиками міста Алеппо / Фото з відкритих джерел

      У мережі з'явилися фото та відео наслідків обстрілу міста Алеппо реактивними снарядами. Через атаку постраждали понад 100 осіб, серед них – жінки та діти.

      Місцеві ЗМІ публікують фото та відео наслідків обстрілів хімічними снарядами міста Алеппо.

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      24 канал писав, що артилерія сирійської армії 24 листопада завдала удару у відповідь по позиціях бойовиків, які обстріляли житлові квартали Алеппо боєприпасами з хлором.

      Під удар снарядів з "токсичним газом" потрапив район Халидія, мирне населення масово скаржиться на задуху.

      За останніми даними, кількість постраждалих зросло до 100 осіб, серед яких жінки і троє дітей.

      У поліцейському управління Алеппо відповідальність за застосування боєприпасів з отруйними речовинами поклали на терористів з угрупування "Джебхат ан-Нусра". Там зазначають, що бойовики випустили снаряди по тих кварталах, які розташовані поблизу лінії зіткнення сирійської армії з бандформуваннями.

      До слова, південно-східна і північна частина міста Алеппо – довоєнної економічної столиці Сирії – з 2012 року перебували під контролем угруповань опозиції і ісламістів. Місто перейшло під повний контроль урядових сил в грудні 2016 року після декількох місяців важких боїв.

      Теги: Новини політики Зброя Війна у Сирії
      Джерело: 24 Канал
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