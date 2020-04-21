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      Боевики обстреляли Крымское и Новотошковское, выпустив 8 мин запрещенного калибра

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      Боевики 21 апреля обстреляли Крымское и Новотошковское / dyvys.info

      От начала суток 21 апреля войска оккупанта дважды открывали огонь по позициям украинских военных. Вблизи Крымского и Новотошковского враг выпустил 8 мин запрещенного калибра. К счастью, жертв и пострадавших удалось избежать.

      Все факты нарушений боевиков зафиксировали в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север". Об этом информирует штаб ООС.

      Обратите внимание Коронавирус в Вооруженных силах Украины: последние новости по состоянию на 21 апреля

      Противник в очередной раз решился использовать запрещенные минскими договоренностями минометы калибра 120 миллиметров,
      – говорится в сообщении.

      В сторону украинских позиций вблизи Крымского и Новотошковского боевики выпустили всего 8 мин. К счастью, потерь среди военных ВСУ нет. Украинские защитники дали достойный отпор вражеским обстрелам.

      На участках разведения №1, №2 и №3 ситуация остается стабильной. Режим "тишины" соблюдается.

      Случаев заболевания коронавирусной инфекцией среди личного состава Объединенных сил не зафиксировали.

       

      Сутки 20 апреля на Донбассе: коротко

      • Оккупанты устроили сразу 13 обстрелов по украинским позициям.
      • Украинские позиции боевики обстреляли из минометов калибра 120 миллиметров, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов, снайперского и стрелкового оружия,
      • В результате вражеских действий погиб украинский военный, еще трое получили ранения, а один – боевое поражение.


      Карта проведения Операции Объединенных сил / Инфографика 24 канала

      Автор: Наталия Пристанская
      Теги: Новости политики Новости России Новости Украины Операция Объединенных сил Украина – Россия Оккупированные территории Пророссийские боевики Война на Донбассе
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