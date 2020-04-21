Боевики обстреляли Крымское и Новотошковское, выпустив 8 мин запрещенного калибра
От начала суток 21 апреля войска оккупанта дважды открывали огонь по позициям украинских военных. Вблизи Крымского и Новотошковского враг выпустил 8 мин запрещенного калибра. К счастью, жертв и пострадавших удалось избежать.
Все факты нарушений боевиков зафиксировали в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север". Об этом информирует штаб ООС.
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Противник в очередной раз решился использовать запрещенные минскими договоренностями минометы калибра 120 миллиметров,
– говорится в сообщении.
В сторону украинских позиций вблизи Крымского и Новотошковского боевики выпустили всего 8 мин. К счастью, потерь среди военных ВСУ нет. Украинские защитники дали достойный отпор вражеским обстрелам.
На участках разведения №1, №2 и №3 ситуация остается стабильной. Режим "тишины" соблюдается.
Случаев заболевания коронавирусной инфекцией среди личного состава Объединенных сил не зафиксировали.
Сутки 20 апреля на Донбассе: коротко
- Оккупанты устроили сразу 13 обстрелов по украинским позициям.
- Украинские позиции боевики обстреляли из минометов калибра 120 миллиметров, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов, снайперского и стрелкового оружия,
- В результате вражеских действий погиб украинский военный, еще трое получили ранения, а один – боевое поражение.
Карта проведения Операции Объединенных сил / Инфографика 24 канала
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