Бойовики обстріляли Кримське та Новотошківське, випустивши 8 мін забороненого калібру

Від початку доби 21 квітня війська окупанта двічі відкривали вогонь по позиціях українських військових. Поблизу Кримського та Новотошківського ворог випустив 8 мін забороненого калібру. На щастя, жертв та постраждалих вдалося уникнути.

Усі факти порушень бойовиків зафіксували в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ". Про це інформує штаб ООС. Зверніть увагу Коронавірус у Збройних силах України: останні новини станом на 21 квітня Противник вкотре наважився використати заборонені мінськими домовленостями міномети калібру 120 міліметрів,

– йдеться у повідомленні. У сторону українських позицій поблизу Кримського та Новотошківського бойовики випустили загалом 8 мін. На щастя, втрат серед військових ЗСУ немає. Українські захисники дали гідну відсіч ворожим обстрілам. На ділянках розведення №1, №2 та №3 ситуація залишається стабільною. Режиму "тиші" дотримуються. Випадків захворювання на коронавірусну інфекцію серед особового складу Об’єднаних сил не зафіксували. Доба 20 квітня на Донбасі: коротко Окупанти влаштували одразу 13 обстрілів по українських позиціях.

по українських позиціях. Українські позиції бойовики обстріляли з мінометів калібру 120 міліметрів, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів, снайперської та стрілецької зброї,

Внаслідок ворожих дій загинув український військовий, ще троє зазнали поранень, а один – бойового ураження.

Карта проведення Операції Об'єднаних сил / Інфографіка 24 каналу