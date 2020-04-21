Бойовики обстріляли Кримське та Новотошківське, випустивши 8 мін забороненого калібру
Від початку доби 21 квітня війська окупанта двічі відкривали вогонь по позиціях українських військових. Поблизу Кримського та Новотошківського ворог випустив 8 мін забороненого калібру. На щастя, жертв та постраждалих вдалося уникнути.
Усі факти порушень бойовиків зафіксували в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ". Про це інформує штаб ООС.
Зверніть увагу Коронавірус у Збройних силах України: останні новини станом на 21 квітня
Противник вкотре наважився використати заборонені мінськими домовленостями міномети калібру 120 міліметрів,
– йдеться у повідомленні.
У сторону українських позицій поблизу Кримського та Новотошківського бойовики випустили загалом 8 мін. На щастя, втрат серед військових ЗСУ немає. Українські захисники дали гідну відсіч ворожим обстрілам.
На ділянках розведення №1, №2 та №3 ситуація залишається стабільною. Режиму "тиші" дотримуються.
Випадків захворювання на коронавірусну інфекцію серед особового складу Об’єднаних сил не зафіксували.
Доба 20 квітня на Донбасі: коротко
- Окупанти влаштували одразу 13 обстрілів по українських позиціях.
- Українські позиції бойовики обстріляли з мінометів калібру 120 міліметрів, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів, снайперської та стрілецької зброї,
- Внаслідок ворожих дій загинув український військовий, ще троє зазнали поранень, а один – бойового ураження.
Карта проведення Операції Об'єднаних сил / Інфографіка 24 каналу
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