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      Бойовики обстріляли Кримське та Новотошківське, випустивши 8 мін забороненого калібру

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      Бойовики 21 квітня обстріляли Кримське та Новотошківське / dyvys.info

      Від початку доби 21 квітня війська окупанта двічі відкривали вогонь по позиціях українських військових. Поблизу Кримського та Новотошківського ворог випустив 8 мін забороненого калібру. На щастя, жертв та постраждалих вдалося уникнути.

      Усі факти порушень бойовиків зафіксували в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ". Про це інформує штаб ООС.

      Зверніть увагу Коронавірус у Збройних силах України: останні новини станом на 21 квітня

      Противник вкотре наважився використати заборонені мінськими домовленостями міномети калібру 120 міліметрів,
      – йдеться у повідомленні.

      У сторону українських позицій поблизу Кримського та Новотошківського бойовики випустили загалом 8 мін. На щастя, втрат серед військових ЗСУ немає. Українські захисники дали гідну відсіч ворожим обстрілам. 

      На ділянках розведення №1, №2 та №3 ситуація залишається стабільною. Режиму "тиші" дотримуються.

      Випадків захворювання на коронавірусну інфекцію серед особового складу Об’єднаних сил не зафіксували.

      Доба 20 квітня на Донбасі: коротко

      • Окупанти влаштували одразу 13 обстрілів по українських позиціях.
      • Українські позиції бойовики обстріляли з мінометів калібру 120 міліметрів, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів, снайперської та стрілецької зброї,
      • Внаслідок ворожих дій загинув український військовий, ще троє зазнали поранень, а один – бойового ураження.


      Карта проведення Операції Об'єднаних сил / Інфографіка 24 каналу

      Автор: Наталія Пристанська
      Теги: Новини Росії Новини політики Новини України Операція Об'єднаних сил Україна – Росія Окуповані території Проросійські бойовики Війна на Донбасі
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