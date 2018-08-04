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Боевики обстреляли позиции полицейских в Марьинке: есть раненые

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Боевики обстреляли позиции полицейских в Марьинке: есть раненые
/ Фото из открытых источников

В течение текущих суток, 4 июля, с 7 утра до 18 вечера российские оккупационные войска 8 раз нарушили режим прекращения огня. Противник открывал огонь по позициям ВСУ и Нацполиции.

Об этом сообщает пресс-центр ООС.

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По информации ООС, оккупанты стреляли в основном из гранатометов и стрелкового оружия в районах населенных пунктов Крымское, Троицкое, Марьинка, Чермалык, Гнутове, Водяное и Широкино.

"Вместе с этим, в 10.50 противник открывал огонь, применяя стрелковое оружие по северо-восточной окраине Марьинки. Под вражеским огнем оказались полицейские полка особого назначения Главного управления Национальной полиции Украины в Днепропетровской области из состава Объединенных сил, которые осуществляли патрулирование в жилых кварталах. В результате огневого столкновения двое полицейских получили ранения", – говорится в сообщении.

Напомним, на оккупированных территориях Донбасса командиры пророссийских боевиков готовят масштабную мобилизацию местного населения. Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны Украины.

Теги: Новости Украины Война на Донбассе Полиция Украина – Россия Марьинка
Источник: 24 канал
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