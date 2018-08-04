Бойовики обстріляли позиції поліцейських в Мар'їнці: є поранені

Упродовж поточної доби, 4 липня, з 7 ранку до 18 вечора російські окупаційні війська 8 разів порушили режим припинення вогню. Противник відкривав вогонь по позиціях ЗСУ та Нацполіції.

Про це повідомляє прес-центр ООС.

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За інформацією ООС, окупанти стріляли в основному з гранатометів та стрілецької зброї у районах населених пунктів Кримське, Троїцьке, Мар’їнка, Чермалик, Гнутове, Водяне та Широкине.

"Разом із цим, о 10.50 противник відкривав вогонь застосовуючи стрілецьку зброю по північно-східній околиці Мар’їнки. Під ворожим вогнем опинилися поліцейські полку особливого призначення Головного управління Національної поліції України Дніпропетровської області зі складу Об’єднаних сил, які здійснювали патрулювання у житлових кварталах. Внаслідок вогневого зіткнення двоє поліцейських отримали поранення", – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, на окупованих територіях Донбасу командири проросійських бойовиків готують масштабну мобілізацію місцевого населення. Про це повідомляє прес-служба Міністерства оборони України.