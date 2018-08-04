19:46
4 серп 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
21°C
29°C 17°C
  • неділя
    28°C 21°C
  • понеділок
    24°C 19°C
  • вівторок
    25°C 16°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
СПЕКА В УКРАЇНІ УКРАЇНІ – 27 ВІЙНА НА ДОНБАСІ ВАЛЮТА
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Слівкі. Бойові підрозділи Ісуса. Агент "Космос"
Вєсті Кремля
18:59, сьогодні
Вєсті. UA. Жир. Скарби Порошенка. Казкарка Бондаренко
Вєсті.UA
18:45, сьогодні
Як мажоритарні депутати отримують державні мільйони та перетворюють Україну в феодальну державу
ЦРУ
09:00, 20 липня
"Дно і сором": чому з Верховної Ради хочуть вигнати журналістів
Підсумки дна
13:00, 16 липня
Згадати Все. Студентські загони
Згадати все
00:38, 14 липня
Телеканал новин 24 Новини Новини України
СПЕКА В УКРАЇНІ УКРАЇНІ – 27 ВІЙНА НА ДОНБАСІ ВАЛЮТА

Проросійські бойовики на Донбасі готують масштабну мобілізацію

563 Читать новость на русском
Проросійські бойовики на Донбасі готують масштабну мобілізацію
Проросійські бойовики на Донбасі готують масштабну мобілізацію / Ілюстративне фото

На окупованих територіях Донбасу командири проросійських бойовиків готують масштабну мобілізацію місцевого населення.

Про це повідомляє прес-служба Міністерства оборони України.

"Російське окупаційне командування активізувало підготовку до чергового масштабного заклику місцевого населення для проходження так званої військової служби в складі об'єднань і частин 1 і 2 АК ЗС РФ", – мовиться в повідомленні.

Читайте також: На Луганщині відбулась чергова ротація російських військових

Зазначається, що задля цього російські окупаційні сили вдалися до зміни так званого "законодавства".

Так, до складу мобілізаційного резерву включаються особи, які раніше не підлягали призову взагалі, в тому числі й іноземці, які перебувають на окупованих територіях Донецької та Луганської областей,
– сповістили в Міноборони.

До слова, напередодні російські окупаційні сили, розважаючись у громадському місці, обстріляли натовп молоді в окупованій в Горлівці Донецької області.

Теги: Новини України Війна на Донбасі Міністерство оборони України Мобілізація
Джерело: 24 канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
США подготовили для РФ "разрушительные" санкции
сьогодні, 19:01 США подготовили для РФ "разрушительные" санкции
Злой Одессит
Торгівля на крові: як Україна купляє вугілля у терористів і фінансує війну на Донбасі
сьогодні, 18:00 Торгівля на крові: як Україна купляє вугілля у терористів і фінансує війну на Донбасі
Віталій Дейнега
Як пережити спеку: дієві поради
сьогодні, 17:02 Як пережити спеку: дієві поради
Анна Косинська 1 6252
Чи зупинить податок на виведений капітал вимивання мільярдів з України
сьогодні, 17:01 Чи зупинить податок на виведений капітал вимивання мільярдів з України
Роман Семенуха
Кабмін дозволив людям на візках їздити проїжджою частиною нарівні з автомобілями
сьогодні, 16:04 Кабмін дозволив людям на візках їздити проїжджою частиною нарівні з автомобілями
Ольга Бродська
КАРТА СИТУАЦІЇ НА ДОНБАСІ. 19 ЛЮТОГО (Інфографіка)
 19 лютого 2015 , 13:34
На Волині знайшли найбільше у світі родовище нафти
 1 квітня 2016 , 16:08 90
Що змінилося у пенсіонерів після пенсійної реформи
 9 листопада 2017 , 20:39
Російські війська перегрупувалися біля кордону з Україною
15 березня 2014 , 09:35
Черговий підопічний Луческу побив трансферний рекорд Азії з космічним контрактом
 28 червня 2016 , 14:20
Як зірка "Реала" Бейл відправив тренера з боксу в нокаут
 19 січня 2017 , 14:53
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук