Проросійські бойовики на Донбасі готують масштабну мобілізацію

На окупованих територіях Донбасу командири проросійських бойовиків готують масштабну мобілізацію місцевого населення.

Про це повідомляє прес-служба Міністерства оборони України.

"Російське окупаційне командування активізувало підготовку до чергового масштабного заклику місцевого населення для проходження так званої військової служби в складі об'єднань і частин 1 і 2 АК ЗС РФ", – мовиться в повідомленні.

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Зазначається, що задля цього російські окупаційні сили вдалися до зміни так званого "законодавства".

Так, до складу мобілізаційного резерву включаються особи, які раніше не підлягали призову взагалі, в тому числі й іноземці, які перебувають на окупованих територіях Донецької та Луганської областей,

– сповістили в Міноборони.

До слова, напередодні російські окупаційні сили, розважаючись у громадському місці, обстріляли натовп молоді в окупованій в Горлівці Донецької області.