Пророссийские боевики на Донбассе готовят масштабную мобилизацию
На оккупированных территориях Донбасса командиры пророссийских боевиков готовят масштабную мобилизацию местного населения.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны Украины.
"Российское оккупационное командование активизировало подготовку к очередному масштабному призыву местного населения для прохождения так называемой военной службы в составе объединений и частей 1 и 2 АК ВС РФ", – говорится в сообщении.
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Отмечается, что ради этого российские оккупационные силы прибегли к изменению так называемого "законодательства".
Так, в состав мобилизационного резерва включаются лица, которые ранее не подлежали призыву вообще, в том числе и иностранцы, которые находятся на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей,
– известили в Минобороны.
К слову, накануне российские оккупационные силы, развлекаясь в общественном месте, обстреляли толпу молодежи в оккупированной Горловке Донецкой области.