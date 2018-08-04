Пророссийские боевики на Донбассе готовят масштабную мобилизацию

На оккупированных территориях Донбасса командиры пророссийских боевиков готовят масштабную мобилизацию местного населения.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны Украины.

"Российское оккупационное командование активизировало подготовку к очередному масштабному призыву местного населения для прохождения так называемой военной службы в составе объединений и частей 1 и 2 АК ВС РФ", – говорится в сообщении.

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Отмечается, что ради этого российские оккупационные силы прибегли к изменению так называемого "законодательства".

Так, в состав мобилизационного резерва включаются лица, которые ранее не подлежали призыву вообще, в том числе и иностранцы, которые находятся на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей,

– известили в Минобороны.

К слову, накануне российские оккупационные силы, развлекаясь в общественном месте, обстреляли толпу молодежи в оккупированной Горловке Донецкой области.