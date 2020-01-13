Боевики обстреляли украинские позиции на Донбассе из запрещенного оружия

Оккупационные войска России снова обстреляли позиции Вооруженных сил на Донбассе. 12 января боевики 4 раза открывали огонь по украинским защитникам. К счастью, погибших или раненых военных нет.

Российские наемники обстреливали украинских бойцов из запрещенных минскими договоренностями минометов калибра 82 миллиметров. Также оккупанты применили гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие, пишет штаб ООС в фейсбуке. Интересно: Готова ли украинская армия освободить Крым и Донбасс: мнение Дейнеги Пророссийские боевики обстреливали военных ВСУ в районе: Водяного,

Орехово,

Новотошковского,

Майского. В результате вражеских обстрелов потерь среди военных Объединенных сил не было,

– отметили в штабе. Уже с начала суток, 13 января, российские оккупанты прекратили обстреливать позиции украинских защитников. Потерь среди бойцов нет.

Карта оккупированных территорий Украины / инфографика 24 канала