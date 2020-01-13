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      Боевики обстреляли украинские позиции на Донбассе из запрещенного оружия

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      Боевики снова обстреляли позиции украинских бойцов на Донбассе / radiosvoboda.org

      Оккупационные войска России снова обстреляли позиции Вооруженных сил на Донбассе. 12 января боевики 4 раза открывали огонь по украинским защитникам. К счастью, погибших или раненых военных нет.

      Российские наемники обстреливали украинских бойцов из запрещенных минскими договоренностями минометов калибра 82 миллиметров. Также оккупанты применили гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие, пишет штаб ООС в фейсбуке.

      Интересно: Готова ли украинская армия освободить Крым и Донбасс: мнение Дейнеги

      Пророссийские боевики обстреливали военных ВСУ в районе:

      • Водяного,
      • Орехово,
      • Новотошковского,
      • Майского.

      В результате вражеских обстрелов потерь среди военных Объединенных сил не было,
      – отметили в штабе.

      Уже с начала суток, 13 января, российские оккупанты прекратили обстреливать позиции украинских защитников. Потерь среди бойцов нет.

       

      карта окупованих територій України
      Карта оккупированных территорий Украины / инфографика 24 канала

      Гороскоп на 13 января для всех знаков зодиака
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      Автор: Лия Бонавская
      Теги: Операция Объединенных сил Вооруженные силы Украины Война на Донбассе Новости Украины
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