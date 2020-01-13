Бойовики обстріляли українські позиції на Донбасі з забороненої зброї

Окупаційні війська Росії знову обстріляли позиції Збройних сил на Донбасі. 12 січня бойовики 4 рази відкривали вогонь по українських захисниках. На щастя, загиблих чи поранених військових немає.

Російські найманці обстрілювали українських бійців із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 82 міліметрів. Також окупанти застосували гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю, пише штаб ООС у фейсбуці. Цікаво: Чи готова українська армія звільнити Крим та Донбас: думка Дейнеги Проросійські бойовики обстрілювали військових ЗСУ в районі: Водяного,

Оріхового,

Новотошківського,

Травневого. У результаті ворожих обстрілів втрат серед військових Об'єднаних сил не було,

– наголосили у штабі. Вже з початку доби, 13 січня, російські окупанти припинили обстрілювати позиції українських захисників. Втрат серед бійців також немає.

Карта окупованих територій України / інфографіка 24 каналу