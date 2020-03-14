Боевики обстреляли украинские позиции возле Крымского: есть раненый
Войска оккупантов обстреляли позиции военных Вооруженных сил вблизи Крымского на Донбассе. В результате один украинский защитник получил осколочные ранения, его госпитализировали.
Об очередном обострении на Донбассе информирует в фейсбуке штаб ООС.
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Войска оккупантов осуществили обстрел позиций украинских защитников возле Крымского. Стреляли из автоматических гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
В результате атаки боевиков один украинский защитник получил касательное осколочное ранение головы. Его сразу же госпитализировали и оказали необходимую медицинскую помощь.
Военные Объединенных сил использовали имеющиеся огневые средства и дали боевикам адекватный ответ.
В штабе ООС добавили, что такие действия оккупантов в очередной раз подтверждают то, что РФ целенаправленно нарушает режим прекращения огня.
Важно! Несмотря на режим тишины, оккупанты ежедневно продолжают обстреливать Донбасс. Только с начала 2020 года погибли 23 военных – поименный список здесь.
Карта оккупированных территорий на Донбассе / Инфографика 24 канала