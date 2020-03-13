Бойовики обстріляли українські позиції поблизу Кримського: є поранений

Війська окупанта обстріляли позиції військових Збройних сил поблизу Кримського на Донбасі. У результаті один український захисник отримав осколкові поранення, його госпіталізували.

Про чергове загострення на Донбасі інформує у фейсбуці штаб ООС.

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Війська окупанта здійснили обстріл позицій українських захисників поблизу Кримського. Гатили з автоматичних гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

У результаті атаки бойовиків один український захисник отримав дотичне осколкове поранення голови. Його одразу ж госпіталізували та надали необхідну медичну допомогу.

Військові Об’єднаних сил використовували наявні вогневі засоби та дали бойовикам адекватну відповідь.

У штабі ООС додали, що такі дії окупантів вчергове підтверджують те, що РФ цілеспрямовано порушує режим припинення вогню, не дотримуючись мирних домовленостей.

Важливо! Попри режим припинення вогню, окупанти щодня продовжують обстрілювати Донбас. Лише від початку 2020 року загинули 23 військових – поіменний список тут.



Карта окупованих територій на Донбасі / Інфографіка 24 каналу