Боевики перед Новым годом обстреляли ВСУ на Донбассе: есть раненый

Российские оккупационные войска за день до Нового Года, 30 декабря, дважды обстреляли позиции Вооруженных сил на Донбассе. К сожалению, один украинский защитник получил ранения.

Оккупанты открывали огонь по украинским бойцам из снайперских винтовок, пишет штаб ООС в фейсбуке.

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Подконтрольные России наемники обстреливали военных ВСУ в районе:

Новомихайловки,

Песков.

В результате вражеских обстрелов один военный Объединенных сил получил ранения,

– отметили в штабе.

Уже с начала новогодних суток, 31 декабря, оккупанты прекратили обстреливать позиции украинских защитников. Потерь среди бойцов нет.

Заметим, во время нормандского саммита 9 декабря стороны российско-украинской войны взяли на себя обязательство сделать все возможное, чтобы обеспечить полное прекращение огня на Донбассе до 31 декабря 2019 года.

Уже 18 декабря на переговорах в Минске ТКГ решила не согласовывать новый режим прекращения огня, а поддерживать объявленный в июле "режим тишины". К сожалению, подконтрольные России наемники постоянно нарушают его и обстреливают позиции украинских войск.



Оккупированные районы Донбасса / инфографика 24 канала