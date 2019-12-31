08:38
31 дек 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      техно lifestyle Здоровье спорт дизайн Афиша auto Учеба Likar logo-afisha покер
      more
      ОБМЕН ПЛЕННЫМИ ГАЗОВЫЙ КОНТРАКТ ИТОГИ 2019
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Захарову откачали после корпоратива. Изоляция России
      Вєсті Кремля
      20:13, 30 декабря
      Вести.UA Кто исполнил желание Зеленского. Творческий Кличко
      Вєсті.UA
      19:37, 30 декабря
      Как проворачивают земельную аферу с фальшивыми удостоверениями учасников АТО: расследование
      ЦРУ
      09:00, 30 октября
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля
      24 Канал Новости Новости Украины
      ОБМЕН ПЛЕННЫМИ ГАЗОВЫЙ КОНТРАКТ ИТОГИ 2019

      Боевики перед Новым годом обстреляли ВСУ на Донбассе: есть раненый

      4 Читати новину українською
      На Донбассе ранили украинского бойца / Getty images

      Российские оккупационные войска за день до Нового Года, 30 декабря, дважды обстреляли позиции Вооруженных сил на Донбассе. К сожалению, один украинский защитник получил ранения.

      Оккупанты открывали огонь по украинским бойцам из снайперских винтовок, пишет штаб ООС в фейсбуке.

      Интересно: В войне с 18 лет: девушка-пехотинец о роли женщины на передовой

      Подконтрольные России наемники обстреливали военных ВСУ в районе:

      • Новомихайловки,
      • Песков.

      В результате вражеских обстрелов один военный Объединенных сил получил ранения,
      – отметили в штабе.

      Уже с начала новогодних суток, 31 декабря, оккупанты прекратили обстреливать позиции украинских защитников. Потерь среди бойцов нет.

       

      Заметим, во время нормандского саммита 9 декабря стороны российско-украинской войны взяли на себя обязательство сделать все возможное, чтобы обеспечить полное прекращение огня на Донбассе до 31 декабря 2019 года.

      Уже 18 декабря на переговорах в Минске ТКГ решила не согласовывать новый режим прекращения огня, а поддерживать объявленный в июле "режим тишины". К сожалению, подконтрольные России наемники постоянно нарушают его и обстреливают позиции украинских войск.

      окупований Донбас
      Оккупированные районы Донбасса / инфографика 24 канала

      Гончарук пригрозил новым ударом по игорному бизнесу, который "стал подымать голову"
      сегодня
      269
      Автор: Лия Бонавская
      Теги: Новости Украины Пророссийские боевики Вооруженные силы Украины Операция Объединенных сил Война на Донбассе
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      30 декабря , 22:30 Трамп, Гонконг и возвращение украинских моряков: важнейшие международные итоги 2019 года
      Марія Савчук 73
      30 декабря , 22:20 Главные новости 30 декабря: Украина подписала газовый контракт с РФ, обмен пленными
      Наталія Пристанська 207
      13 декабря , 20:10 Электрический камин в детской: как обустроить уют для родных
      117
      30 декабря , 22:00 Итоги года в Африке, Азии, России
      Іван Яковина 111
      30 декабря , 21:01 Самые важные открытия в медицине 2019 года
      Анастасія Лукашевська 165
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук