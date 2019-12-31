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      Бойовики перед Новим роком обстріляли ЗСУ на Донбасі: є поранений

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      На Донбасі поранили українського бійця / Getty images

      Російські окупаційні війська за день до Нового Року, 30 грудня, двічі обстріляли позиції Збройних сил на Донбасі. На жаль, один український захисник отримав поранення.

      Окупанти відкривали вогонь по українських бійцях зі снайперських гвинтівок, пише штаб ООС у фейсбуці.

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      Підконтрольні Росії найманці обстрілювали військових ЗСУ в районі:

      • Новомихайлівки,
      • Пісків.

      Унаслідок ворожих обстрілів один військовий Об'єднаних сил отримав поранення.,
      – наголосили у штабі.

      Вже з початку новорічної доби, 31 листопада, окупанти припинили обстрілювати позиції українських захисників. Втрат серед бійців немає.

       

      Зауважимо, під час нормандського саміту 9 грудня сторони російсько-української війни взяли на себе зобов'язання зробити усе можливе, аби забезпечити повне припинення вогню на Донбасі до 31 грудня 2019 року. 

      Вже 18 грудня на переговораху Мінську ТКГ вирішила не погоджувати новий режим припинення вогню, а підтримувати оголошений у липні "режим тиші". На жаль, підконтрольні Росії найманці постійно порушують його та обстрілюють позиції українського війська.

      окупований Донбас
      Окуповані райони Донбасу / інфографіка 24 каналу

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      Автор: Лія Бонавська
      Теги: Проросійські бойовики Збройні сили України Операція Об'єднаних сил Війна на Донбасі Новини України
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