Боевики подстрелили бойца АТО в Донецкой области
В среду, 7 марта, боевики на Донбассе 1 раз обстреляли позиции сил АТО. Так, террористы открывали огонь из стрелкового оружия у Красногоровки.
Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО.
Отмечается, что в результате этого враждебного обстрела ранения получил военнослужащий ВСУ.
Читайте также: Совсем юный: появилась информация о трагически погибшем на Донбассе бойце
В штабе добавили, что на других участках украинской обороны нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.
"Наши военнослужащие, выполняющие задачи на первой линии обороны, находятся на своих постах, укрепляют позиции и наблюдают за противником", – отмечается в сообщении.
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Выбор редакции
Комментарии