Боевики подстрелили бойца АТО в Донецкой области

В среду, 7 марта, боевики на Донбассе 1 раз обстреляли позиции сил АТО. Так, террористы открывали огонь из стрелкового оружия у Красногоровки.

Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО.

Отмечается, что в результате этого враждебного обстрела ранения получил военнослужащий ВСУ.

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В штабе добавили, что на других участках украинской обороны нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.

"Наши военнослужащие, выполняющие задачи на первой линии обороны, находятся на своих постах, укрепляют позиции и наблюдают за противником", – отмечается в сообщении.