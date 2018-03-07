Совсем юный: появилась информация о трагически погибшем на Донбассе бойце

Во вторник, 6 марта в зоне проведения антитеррористической операции в районе промышленной зоны Авдеевки погиб Козченко Владислав Игоревич 1997 года рождения.

Об этом сообщает пресс служба Полтавского областного военного комиссариата в Facebook.

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Как известно, за прошедшие сутки, 6 марта, боевики Донбасса провели 3 прицельных обстрела позиций Вооруженных Сил Украины, в результате чего погиб украинский военнослужащий.

Отмечается, что парень получил осколочное проникающее ранение в шею. Юного бойца не успели спасти – его раны были несовместимы с жизнью.

Владислав родился в Полтаве. У военнослужащего остались мать и брат.

Известно, что он был стрелком-снайпером 1 десантно-штурмового взвода 2 десантно-штурмовой роты одной из воинских частей ВСУ.

"Героическая гибель военнослужащего при выполнении обязанностей по защите территориальной целостности не останется для врага безнаказанной, память о его подвиге будет жить вечно", – сказал подполковник Полтавского ОВК Эдуард Бородай.