13:34
12 март 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
3°C
4°C 0°C
  • вторник
    3°C 1°C
  • среда
    1°C 0°C
  • четверг
    4°C -1°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
ПАРАЛИМПИАДА-2018 ГАЗОВЫЙ КОНФЛИКТ ВЛАДИМИР РУБАН ВОЙНА НА ДОНБАССЕ
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Сливки. Симоньян подалась в юмористки. Трэш в
Вєсті Кремля
21:47, 9 марта
Вести. UA. Жир. Украинских политиков наградили
Вєсті.UA
18:54, 9 марта
Чужая на своей земле: как участок пенсионерки неожиданно стала собственностью семьи чиновницы
ЦРУ
21:58, 6 марта
Перемога
Підсумки дна
20:00, 8 марта
Вспомнить Всё. 8 марта: женский праздник или день феминисток?
Згадати все
18:59, 10 марта
Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
ПАРАЛИМПИАДА-2018 ГАЗОВЫЙ КОНФЛИКТ ВЛАДИМИР РУБАН ВОЙНА НА ДОНБАССЕ

Совсем юный: появилась информация о трагически погибшем на Донбассе бойце

1164 Читати новину українською
На Донбассе погиб юный боец Владислав Козченко
На Донбассе погиб юный боец Владислав Козченко / Фото из открытых источников

Во вторник, 6 марта в зоне проведения антитеррористической операции в районе промышленной зоны Авдеевки погиб Козченко Владислав Игоревич 1997 года рождения.

Об этом сообщает пресс служба Полтавского областного военного комиссариата в Facebook.

Читайте также: Наших войск там нет, – Путин в очередной раз цинично солгал о Донбассе

Как известно, за прошедшие сутки, 6 марта, боевики Донбасса провели 3 прицельных обстрела позиций Вооруженных Сил Украины, в результате чего погиб украинский военнослужащий.

Отмечается, что парень получил осколочное проникающее ранение в шею. Юного бойца не успели спасти – его раны были несовместимы с жизнью.

Владислав родился в Полтаве. У военнослужащего остались мать и брат.

Известно, что он был стрелком-снайпером 1 десантно-штурмового взвода 2 десантно-штурмовой роты одной из воинских частей ВСУ.

"Героическая гибель военнослужащего при выполнении обязанностей по защите территориальной целостности не останется для врага безнаказанной, память о его подвиге будет жить вечно", – сказал подполковник Полтавского ОВК Эдуард Бородай.

Теги: Новости Украины Война на Донбассе Потери Новости Полтавы Вооруженные Силы Украины АТО
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за 7 марта
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

Выбор редакции

Комментарии
Публикации
ЧИТАТЕЛИ РЕКОМЕНДУЮТ
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»
Залиште відгук