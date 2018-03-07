Зовсім юний: з'явилась інформація про трагічно загиблого на Донбасі бійця
У вівторок, 6 березня, в зоні проведення антитерористичної операції у районі промислової зони Авдіївки загинув Козченко Владислав Ігорович 1997 року народження.
Про це повідомляє прес служба Полтавського обласного військового комісаріату в Facebook.
Читайте також: Наших військ там нема, – Путін вкотре цинічно збрехав про Донбас
Як відомо, упродовж минулої доби, 6 березня, бойовики Донбасу здійснили 3 прицільних обстріли позицій Збройних Сил України, внаслідок чого загинув український військовослужбовець.
Зазначається, що хлопець отримав осколкове проникаюче поранення в шию. Юного бійця не встигли врятувати – його рани були несумісні з життям.
Владислав народився у Полтаві. У військовослужбовця залишилися мати і брат.
Відомо, що він був стрільцем-снайпером 1 десантно-штурмового взводу 2 десантно-штурмової роти однієї з військових частин ЗСУ.
"Героїчна загибель військовослужбовця під час захисту виконання обов’язків по захисту територіальної цілісності не залишиться для ворога безкарною, пам’ять про його подвиг житиме вічно", – сказав підполковник Полтавського ОВК Едуард Бородай.