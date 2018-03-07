У Штабі АТО сповістили про страшну для України втрату
Упродовж минулої доби бойовики Донбасу здійснили 3 прицільних обстріли позицій Збройних Сил України.
Як підкреслюється у традиційному звіті пре-центру Штабу АТО, російсько-окупаційні війська продовжують здійснювати обстріли позицій сил АТО та зривати домовленості Тристоронньої контактної групи щодо припинення вогню, досягнуті напередодні у Мінську.
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За словами українських військових, на Луганському напрямку противник вів вогонь зі станкових протитанкових гранатометів і великокаліберних кулеметів поблизу Луганського, а із автоматичних станкових гранатометів і стрілецької зброї – неподалік Малинового.
Водночас у Штабі зазначають, що на Донецькому напрямку ворог застосував гранатомети та стрілецьку зброю в передмісті Авдіївки.
Додамо, що внаслідок ворожого вогню, на жаль, загинув український військовослужбовець, однак подробиці та обставини трагедії не повідомляються.
"Висловлюємо співчуття рідним і близьким захисника, який віддав життя за Україну", – додають представники ЗСУ.