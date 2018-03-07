В штабе АТО сообщили о страшной для Украине потере

За прошедшие сутки боевики Донбасса провели 3 прицельных обстрела позиций Вооруженных Сил Украины.

Как подчеркивается в традиционном отчете пресс-центра Штаба АТО, российско-оккупационные войска продолжают осуществлять обстрелы позиций сил АТО и срывать договоренности Трехсторонней контактной группы по прекращению огня, достигнутые накануне в Минске.

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По словам украинских военных, на Луганском направлении противник вел огонь из станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов вблизи Луганского, а из автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия -– неподалеку Малинового.

В то же время в штабе отмечают, что на Донецком направлении враг применил гранатометы и стрелковое оружие в пригороде Авдеевки.

Добавим, что в результате вражеского огня, к сожалению, погиб украинский военнослужащий, однако подробности и обстоятельства трагедии не сообщаются.

"Выражаем соболезнования родным и близким защитника, что отдал жизнь за Украину", – добавляют представители ВСУ.