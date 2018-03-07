Бойовики підстрелили бійця АТО на Донеччині

В середу, 7 березня, бойовики на Донбасі 1 раз обстріляли позиції сил АТО. Так, терористи відкривали вогонь зі стрілецької зброї біля Красногорівки.

Про це повідомляє прес-центр штабу АТО.

Зазначається, що внаслідок цього ворожого обстрілу поранення зазнав військовослужбовець ЗСУ.

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У штабі додали, що на інших ділянках української оборони порушень режиму припинення вогню не зафіксовано.

"Наші військовослужбовці, які виконують завдання на першій лінії оборони, перебувають на своїх постах, укріплюють позиції та спостерігають за противником", – наголошується у повідомленні.