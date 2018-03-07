11:17
12 бер 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
4°C
4°C 0°C
  • вівторок
    3°C 1°C
  • середа
    1°C 0°C
  • четвер
    4°C -1°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ПАРАЛІМПІАДА-2018 ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ ВОЛОДИМИР РУБАН ВІЙНА НА ДОНБАСІ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Слівкі. Ігри політичних лузерів. Треш в
Вєсті Кремля
21:44, 9 березня
Вєсті. UA. Жир. Українських політиків нагородили
Вєсті.UA
18:53, 9 березня
Чужа на своїй землі: як ділянка пенсіонерки несподівано стала власністю родини чиновниці
ЦРУ
21:58, 6 березня
Перемога
Підсумки дна
20:00, 8 березня
Згадати Все. 8 березня: жіноче свято чи день феміністок?
Згадати все
18:54, 10 березня
Телеканал новин 24 Новини Новини України
ПАРАЛІМПІАДА-2018 ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ ВОЛОДИМИР РУБАН ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Бойовики підстрелили бійця АТО на Донеччині

473 Читать новость на русском
Ситуація в АТО 7 березня
Ситуація в АТО 7 березня / Ілюстративне фото

В середу, 7 березня, бойовики на Донбасі 1 раз обстріляли позиції сил АТО. Так, терористи відкривали вогонь зі стрілецької зброї біля Красногорівки.

Про це повідомляє прес-центр штабу АТО.

Зазначається, що внаслідок цього ворожого обстрілу поранення зазнав військовослужбовець ЗСУ.

Читайте також: Зовсім юний: з'явилась інформація про трагічно загиблого на Донбасі бійця

У штабі додали, що на інших ділянках української оборони порушень режиму припинення вогню не зафіксовано.

"Наші військовослужбовці, які виконують завдання на першій лінії оборони, перебувають на своїх постах, укріплюють позиції та спостерігають за противником", – наголошується у повідомленні.

Теги: Новини України Війна на Донбасі АТО
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за 7 березня
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

Вибір редакції

Коментарі
Публікації
ЧИТАЧІ РЕКОМЕНДУЮТЬ
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»
Залиште відгук