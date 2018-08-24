Боевики "поздравляют" с Днем Независимости: на Луганщине от обстрелов погиб мирный житель

Пророссийские наемники продолжают активно обстреливать украинские позиции. В День независимости в результате артиллерийского обстрела российско-оккупационных войск в поселке Врубовка погиб мирный житель.

Об этом в прямом эфире сообщил корреспондент 24 канала.

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По нему ударили из вражеской артиллерии калибром 152 миллиметра. Боевики намеренно стреляли по мирным жителям, в результате удара образовалась трещина в доме, повылетали окна, рядом также расположена школа.



Фото из обстрелянного поселка



Фото из обстрелянного поселка



Фото из обстрелянного поселка

Погиб мирный житель – 35-летний мужчина, у которого осталась жена и двое детей. Артиллерийский снаряд попал прямо в комнату, где он сидел.

В Майском пророссийские наемники стреляли из минометов и обстрелы доходили до мирных поселений. В поселке Украинском тяжелая ситуация, враг продолжает стрелять из артиллерии.

Напомним, 23 августа снайперы оккупантов обстреляли контрольный пункт Майорск на Донетчине. В результате атаки повредили один из модулей пограничников.