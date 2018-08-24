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ДЕНЬ НЕЗАЛЕЖНОСТІ ВІЙНА НА ДОНБАСІ ОЛЕГ СЕНЦОВ УКРАЇНІ – 27
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ДЕНЬ НЕЗАЛЕЖНОСТІ ВІЙНА НА ДОНБАСІ ОЛЕГ СЕНЦОВ УКРАЇНІ – 27

Бойовики "вітають" з Днем Незалежності: на Луганщині від обстрілу загинув мирний житель

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Проросійські найманці продовжують активно обстрілювати українські позиції. У День незалежності внаслідок артилерійського обстрілу російсько-окупаційних військ у селищі Врубівка загинув мирний житель.

Про це в прямому ефірі повідомив кореспондент 24 каналу.

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По ньому вдарили з ворожої артилерії калібром 152 міліметра. Бойовики умисно стріляли по мирних мешканцях, внаслідок удару утворилася тріщина у будинку, повилітали вікна, поряд також розташована школа.

АТО ООС
Фото з обстріляного селища

ато оос війна
Фото з обстріляного селища

ато оос війна
Фото з обстріляного селища

Загинув мирний житель – 35-річний чоловік, у якого залишилася дружина та двоє дітей. Артилерійський снаряд потрапив прямо у кімнату, де він сидів.

У Травневому прогросійські найманці стріляли з мінометів і обстріли доходили до миних населеннь. В селищі Українському важка ситуація, ворог продовжує стрілятити з артилерії. У Кримському вчора загинуло 4 наших захисника.

Нагадаємо, 23 серпня снайпери окупантів обстріляли контрольний пункт Майорськ на Донеччині. Внаслідок атаки пошкодили один з модулів прикордонників.

Автор: Євген Назаренко
Теги: Новини України Війна на Донбасі Жертви Операція Об'єднаних сил
Джерело: 24 канал
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