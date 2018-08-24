Бойовики "вітають" з Днем Незалежності: на Луганщині від обстрілу загинув мирний житель
Проросійські найманці продовжують активно обстрілювати українські позиції. У День незалежності внаслідок артилерійського обстрілу російсько-окупаційних військ у селищі Врубівка загинув мирний житель.
Про це в прямому ефірі повідомив кореспондент 24 каналу.
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По ньому вдарили з ворожої артилерії калібром 152 міліметра. Бойовики умисно стріляли по мирних мешканцях, внаслідок удару утворилася тріщина у будинку, повилітали вікна, поряд також розташована школа.
Фото з обстріляного селища
Фото з обстріляного селища
Фото з обстріляного селища
Загинув мирний житель – 35-річний чоловік, у якого залишилася дружина та двоє дітей. Артилерійський снаряд потрапив прямо у кімнату, де він сидів.
У Травневому прогросійські найманці стріляли з мінометів і обстріли доходили до миних населеннь. В селищі Українському важка ситуація, ворог продовжує стрілятити з артилерії. У Кримському вчора загинуло 4 наших захисника.
Нагадаємо, 23 серпня снайпери окупантів обстріляли контрольний пункт Майорськ на Донеччині. Внаслідок атаки пошкодили один з модулів прикордонників.
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