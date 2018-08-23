Ворожі снайпери обстріляли контрольний пункт Майорська

23 серпня снайпери окупантів обстріляли контрольний пункт Майорськ на Донеччині. Внаслідок атаки пошкодили один з модулів прикордонників.

Саме вони перевіряють людей, які перетинають лінію розмежування. Обстріли почались близько 16 години вечора.

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Противник вів обстріл із гвинтівок, в той час цивільні люди якраз проходили огляд. Внаслідок обстрілу дивом ніхто не постраждав, людей евакуювали. Проте, враховуючи загострення ситуації, командувачем Об’єднаних сил прийнято рішення щодо тимчасового припинення пропуску осіб і транспортних засобів в КПВВ "Майорське" на період існування цієї загрози в межах дорожнього коридору "Горлівка – Бахмут".

Влучили в модулі, які знаходяться на КПВВ. Скоріш за все, це не було випадково, а стріляли цілеспрямовано. В той час якраз відбувалися пропускні операції через лінію розмежування. Можна припускати, що вони не гребують життям не тільки військовослужбовців, а й мирних людей,

– розповів керівник прес-служби Державної прикордонної служби Андрій Демченко.

Відео коментаря Андрія Демченка

Нагадаємо, у четвер, 23 серпня, протягом 17:00 та 18:00 російські окупаційні сили здійснили 12 обстрілів на Донбасі, при цьому 4 обстріли – із артилерії та мінометів. Внаслідок бойових дій загинуло 5 українських військових, ще 7 бійців зазнали поранень.