Вражеские снайперы обстреляли контрольный пункт Майорска

Снайперы оккупантов сегодня обстреляли контрольный пункт Майорск на Донетчине. В результате атаки повредили один из модулей пограничников.

Именно они проверяют людей, которые пересекают линию разграничения. Обстрелы начались около 16 часов вечера.

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Противник вел обстрел из винтовок, в то время гражданские люди как раз проходили осмотр. В результате обстрела чудом никто не пострадал, людей эвакуировали. Движение на КПВВ через два часа после нападения восстановили.

Попали в модули, которые находятся на КПВВ. Скорее всего, это не было случайно, а стреляли целенаправленно. В то время как раз происходили пропускные операции через линию разграничения. Можно предполагать, что они не гнушаются жизнью не только военнослужащих, но и мирных людей,

– рассказал руководитель пресс-службы Государственной пограничной службы Андрей Демченко.

Напомним, в четверг, 23 августа, в 17:00 и 18:00 российские оккупационные силы осуществили 12 обстрелов на Донбассе, при этом 4 обстрела – из артиллерии и минометов. В результате боевых действий погибли 5 украинских военных, еще 7 бойцов получили ранения.